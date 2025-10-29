OMV

Trotz Gegenwind im Energiesektor kann der österreichische Energiekonzern OMV mit seinen aktuellen Quartalszahlen überraschen: Im dritten Quartal 2025 legte das bereinigte operative Ergebnis um beeindruckende 20 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu – deutlich über den Schätzungen der Analysten. Auch das bereinigte Nettoergebnis fiel mit 594 Millionen Euro stark aus, bei einem Konzernumsatz von 6,26 Milliarden Euro.
OMV 47,10 EUR +1,73 %

Chemiesparte zieht mit 64â€¯Prozent Plus alle Blicke auf sich

Besonders die Chemiesparte erweist sich als Wachstumstreiber. Mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 222 Millionen Euro gelang ein bemerkenswerter Anstieg von 64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Segment profitierte von einer anziehenden Nachfrage sowie einer stabilisierten Preisentwicklung bei petrochemischen Produkten.

Auch der Kraftstoffbereich glänzte mit starken Zahlen: Hier stieg das bereinigte operative Ergebnis auf 413 Millionen Euro. Der Anstieg wurde maßgeblich durch verbesserte Raffineriemargen, eine gesteigerte operative Effizienz bei ADNOC Refining und ADNOC Global Trading sowie durch eine höhere Auslastung der Raffinerien getragen. OMV konnte somit die Schwäche im Energiegeschäft durch robuste industrielle Ergebnisse deutlich abfedern.

Energiesparte unter Druck – Marktumfeld belastet Ergebnisse

Im Gegensatz dazu schwächelte die Energiesparte: Das bereinigte operative Ergebnis fiel auf 622 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen klaren Rückgang darstellt. Gründe dafür waren unter anderem negative Markteinflüsse in der Exploration & Produktion, das Ausbleiben von Ergebnisbeiträgen durch den Verkauf der Beteiligung an SapuraOMV sowie insgesamt schwierigere wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Trotz dieser Rückgänge in der Energiesparte bleibt der Gesamtkonzern stabil, was nicht zuletzt auf die Stärke der übrigen Geschäftsbereiche und die solide Bilanzstruktur zurückzuführen ist.

Starke Bilanz sorgt für Spielraum – strategische Projekte im Plan

OMV zeigt sich finanziell gut aufgestellt: Die Nettoverschuldung inklusive Leasingverbindlichkeiten belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 4,23 Milliarden Euro, was eine Verschuldungsquote von lediglich 16 Prozent bedeutet. Der operative Cashflow – bereinigt um Effekte aus dem Nettoumlaufvermögen – kletterte um 7 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro.

Auch strategisch bleibt der Konzern auf Kurs: Die geplante Gründung der Borouge Group International, ein Joint Venture im Bereich Chemie, soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Gleichzeitig schreitet das Neptun Deep-Gasprojekt im Schwarzen Meer wie geplant voran – der Start der Gasförderung ist für 2027 vorgesehen.

Mit einem bereinigten Ergebnis von 1,82 Euro je Aktie bestätigt OMV die Belastbarkeit seines integrierten Geschäftsmodells. In einem volatilen Marktumfeld gelingt es dem Unternehmen, operative Stärke zu zeigen – und damit Spielräume für die Zukunft zu schaffen.

Bn-Redaktion/aw
