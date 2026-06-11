Oracle mit Zahlen

Anleger verunsichert - Aktienkurs bricht an 11.06.2026, 12:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Oracle mit Zahlen: Anleger verunsichert - Aktienkurs bricht an
© Wynn Pointaux auf Pixabay (Symbolbild)
Bereits im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung stand die Oracle-Aktie unter Abgabedruck. Der Versuch, den markanten Widerstandsbereich um 250 US-Dollar aufzubrechen, scheiterte. Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie auf die Zone um 200 US-Dollar. Womöglich ist das auch nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach unten. Denn die erste Reaktion auf die gestern nach Handelsschluss in den USA vorgelegten Zahlen lässt nicht viel Gutes erwarten.
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Oracle mit Zahlen: Anleger verunsichert – Aktienkurs bricht ein

Oracle berichtete gestern (10. Juni) über das 4. Quartal - gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 31. Mai 2026 – des Fiskaljahres 2026. Oracle verzeichnete im Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 19,184 Mrd. US-Dollar, nach 15,903 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2025 (3-Monats-Zeitraum zum 31. Mai 2025). Das ist ein Plus von etwas mehr als 20 Prozent. Damit schwächte sich das Wachstumstempo im Vergleich zum Vorquartal leicht ab. Zum Vergleich: Von Q3 / 2025 auf Q3 / 2026 betrug das Plus 22 Prozent. Zu den Wachstumstreibern gehörte wenig überraschend das gesamte Cloud-Geschäft. Dessen Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um satte 47 Prozent auf 9,9 Mrd. US-Dollar. Besonders dynamisch entwickelte sich der Teilbereich Cloud-Infrastruktur mit einem Plus von 93 Prozent auf 5,8 Mrd. US-Dollar.

Oracle Aktienchart

Oracle vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 4,223 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS (earnings per share) in Höhe von 1,45 US-Dollar). Im 4. Quartal 2025 lag der Gewinn bei 3,427 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,19 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte Oracle einen Gewinn in Höhe von 6,153 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,11 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 4,881 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,70 US-Dollar) im Vergleichszeitraum.

Anleger reagierten jedoch sehr zurückhaltend auf die Zahlen, denn der free cash flow fiel für das gesamte Fiskaljahr 2026 mit -23,686 Mrd. US-Dollar deutlich negativ aus. Zum Vergleich: Im Fiskaljahr 2025 belief sich der free cash flow auf -0,394 Mrd. US-Dollar. Maßgeblichen Anteil an der Entwicklung hatte der enorme Kapitalbedarf für Investitionen. Dieser lag im Fiskaljahr 2026 bei 55,663 Mrd. US-Dollar, nach 21,215 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025.

Chartcheck Oracle

Die Oracle-Aktie (WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC) muss nun aufpassen, nicht in Richtung 150 US-Dollar / 132 US-Dollar durchgereicht zu werden. Insofern wäre es aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, wenn die 200 US-Dollar halten würden. Eine weitere Unterstützung verläuft im Bereich von 172 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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