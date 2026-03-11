221 % Kursgewinn:
Und jetzt kommt der größte Trigger: FDA-Entscheidung steht bevor
Oracle nach Zahlen

Wird jetzt der Grundstein für die Trendwende gelegt? 11.03.2026, 09:44 Uhr

Oracle nach Zahlen: Wird jetzt der Grundstein für die Trendwende gelegt?
© Bild von StockSnap auf Pixabay
Hinter der Oracle-Aktie liegt ein gewaltiger Abverkauf. Noch vor einem halben Jahr hatte die Aktie des Softwarekonzerns die 350 US-Dollar im Visier. Nicht zuletzt die im September veröffentlichten Finanzergebnisse für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2026 wurden von der Börse gefeiert. Schließlich setzten Gewinnmitnahmen ein.
Oracle geriet massiv unter Druck. Die Zahlen für das 2. Quartal befeuerten die Korrektur im Dezember. Anfang Februar tauchte die Aktie schließlich in Richtung 130 US-Dollar ab. Der Markt glaubte nicht mehr an die KI-Story. Mit den am gestrigen Dienstag (10. März) veröffentlichten Zahlen für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 sollte die Trendwende eingeläutet werden. Die erste Reaktion fiel zumindest verhalten positiv aus.

Oracle nach Zahlen. Wird jetzt der Grundstein für die Trendwende gelegt?

Oracle berichtete über das 3. Quartal - gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 28. Februar 2026 – des Fiskaljahres 2026. Oracle gelang es, den Umsatz im 3. Quartal 2026 gegenüber dem 3. Quartal 2025 (3-Monats-Zeitraum zum 28. Februar 2025) um 22 Prozent auf nunmehr 17,190 Mrd. US-Dollar zu steigern. Damit beschleunigte sich das Umsatzwachstum deutlich. Zum Vergleich: Von Q2 / 2025 auf Q2 / 2026 betrug es „nur“ 14 Prozent. Zu den Wachstumstreibern gehörte das Cloud-Geschäft. Die Umsätze in diesem Segment stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um satte 44 Prozent auf 8,9 Mrd. US-Dollar. Das Segment Cloud-Infrastruktur konnte um 84 Prozent auf 4,9 Mrd. US-Dollar zulegen.

Oracle Aktienchart

Oracle vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 3,699 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS (earnings per share) in Höhe von 1,27 US-Dollar). Im 3. Quartal 2025 lag der Gewinn bei 2,936 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,02 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte Oracle für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 5,201 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,79 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 4,231 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,47 US-Dollar) im Vergleichszeitraum.

Oracle erwartet für das laufende 4. Quartal 2026 einen Umsatzanstieg (währungsbereinigt) im Jahresvergleich um 18 Prozent bis 20 Prozent.  

Chartcheck Oracle

Um eine untere Trendwende einzuläuten, muss die Oracle-Aktie (WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC) eine kräftige Erholung lancieren. Erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 200 US-Dollar würde aus charttechnischer Sicht Entlastung bringen. Hingegen sollte es tunlichst nicht mehr unter die 132 US-Dollar gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Bn-Redaktion/mt
