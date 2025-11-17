Anzeige
Palantir verliert an Schwung nach britischem Großauftrag im Gesundheitswesen

17.11.2025, 15:39 Uhr

Palantir verliert an Schwung nach britischem Großauftrag im Gesundheitswesen: Palantir Aktie fällt zurück, obwohl neuer NHS Auftrag für Aufsehen sorgt
© Symbolbild von Unsplash
Mit einem strategisch wichtigen Projekt im britischen Gesundheitswesen baut Palantir seine Position in Europa aus. Doch Analysten bremsen die Euphorie und warnen vor einer möglichen Überbewertung.
NHS Projekt trifft auf hohe Erwartungen

Palantir hat einen umfassenden Vertrag mit dem britischen Gesundheitsdienst NHS England abgeschlossen. Der Konzern soll dabei die sogenannte Federated Data Platform weiterentwickeln, die unter anderem bestehende IT Strukturen in ein neues Datensystem überführen soll. Im Zuge dessen werden in Zusammenarbeit mit dem Ausbildungsunternehmen Multiverse spezielle Trainingsprogramme für zehntausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgesetzt. Diese sollen gezielt auf die Nutzung der neuen Plattform vorbereitet werden. Zugleich hat Palantir im dritten Quartal des laufenden Jahres seine Geschäftszahlen präsentiert. Der Umsatz lag bei rund 1,18 Milliarden US Dollar, das entspricht einem Zuwachs von 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders dynamisch zeigte sich das US Kommerzgeschäft mit einem Plus von 121 Prozent.

Analysten mahnen zur Vorsicht

Trotz dieser eindrucksvollen Zahlen zeigt sich unter Marktbeobachtern eine zunehmende Skepsis. Die Bewertungen seien inzwischen sehr ambitioniert, warnen Analysten. Bei einer Zusammenfassung aktueller Einschätzungen wird deutlich, dass der Markt womöglich zu hohe Erwartungen an das weitere Wachstum knüpft. Vor allem bei staatlichen Großprojekten wie dem NHS Auftrag bestehe das Risiko operativer Verzögerungen und regulatorischer Hürden. Auch aus dem Umfeld vergleichbarer Software und KI Anbieter wie Snowflake, Datadog oder ServiceNow wird deutlich, dass der Markt zuletzt stark selektiv auf Unternehmensnachrichten reagierte. Während Palantir in puncto Bewertung an der Spitze liegt, warnen Beobachter, dass künftige Rückschläge unverhältnismäßig stark auf die Kursentwicklung durchschlagen könnten.

Vertrauen in Europa noch nicht gesichert

Innerhalb Großbritanniens gibt es zudem kritische Stimmen zur geplanten Implementierung der neuen Datenplattform. Einige NHS Einheiten äußerten öffentlich Zweifel, ob Palantir die Anforderungen des komplexen Systems tatsächlich erfüllen kann. Die erfolgreiche Skalierung des US Geschäfts lässt sich also nicht ohne Weiteres auf europäische Projekte übertragen.

Ausblick

Ob Palantir die hochgesteckten Erwartungen auch im britischen Gesundheitssektor erfüllen kann, bleibt offen. Könnte der Ausbau staatlicher Digitalinfrastruktur langfristig als Wachstumstreiber wirken oder ist das Unternehmen an einem Punkt angekommen, an dem Enttäuschungen wahrscheinlicher werden als positive Überraschungen?

Bn-Redaktion/jh
