Panik vor den US-Preisdaten? Dax bleibt in Deckung

Bayer - Das darf jetzt nicht passieren 09.09.2025, 15:19 Uhr

Panik vor den US-Preisdaten? Dax bleibt in Deckung: Bayer - Das darf jetzt nicht passieren
© Foto von Miguel M. auf Unsplash
Der Dax kommt bislang nicht in Schwung. Der heutige Dienstagshandel steht ganz unter dem Eindruck der jüngsten Entwicklungen in Frankreich.
Bayer 28,06 EUR -0,51 %

Dass die Nervosität unter den Marktakteuren hoch ist, um nicht zu sagen am Anschlag, verdeutlicht auch der Blick auf den Goldpreis, der seine Rekordjagd unbeirrt fortsetzt. Kurzum. Dunkle Wolken sind über dem Dax aufgezogen und der Himmel über dem Dax könnte sich noch mehr verfinstern, stehen in den nächsten Tagen doch eminent wichtige Preisdaten zur Veröffentlichung an. Morgen (10. September) gibt es die US-Erzeugerpreisdaten für August.

Am Donnerstag (11. September) folgen die eminent wichtigen US-Verbraucherpreisdaten für August. Gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Leitzinsentscheidung der Fed am 17. September kommt den Preisdaten eine große Bedeutung zu. Sollten die Daten die Erwartungen nicht erfüllen, könnte es für Dax & Co. ruppig werden. Ohnehin ist der Dax nach dem Verlust der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten aus charttechnischer Sicht angeschlagen. Sollte nun auch noch die Marke von 23.000 Punkten der Korrektur zum Opfer fallen, könnte es eng werden. Aber noch bewegt sich der Dax ja recht komfortabel oberhalb von 23.000 Punkten. 

Für die Bayer-Aktie geht es in der aktuellen Phase zunächst um Schadensbegrenzung. Das Momentum ist aus der Aktie gewichen. Gewinnmitnahmen stoppten den im Frühjahr und Sommer zu beobachtenden Erholungsversuch. 

Bayer – Das darf jetzt nicht passieren

Die letzten Handelswochen haben gezeigt, dass die Marke von 30 Euro das Maß der Dinge für die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) ist. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage kommt die Aktie nicht über diese Hürde. 

Bayer Aktienchart

Der Verlust des steilen Aufwärtstrends (rot dargestellt) wirkt nach. Seitdem gelingt es Bayer nicht mehr, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Vielmehr lässt der aktuell recht impulslose Handel im Bereich von 28 Euro kurzfristig nicht viel Gutes erwarten. Ein erneuter Test der wichtigen Unterstützungen 26 Euro und 25 Euro kann nicht ausgeschlossen werden. Die fundamentalen Kurstreiber fehlen der Aktie. Das erhöht nunmehr das Korrekturrisiko. 

Zusammengefasst

Die Bayer-Aktie handelt noch vergleichsweise ruhig im Bereich von 28 Euro bis 29 Euro. Das Unvermögen der Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren, mahnt indes zur Vorsicht. Es kann jederzeit zu Rücksetzern in den Bereich von 26 Euro / 25 Euro kommen. Sollte es unter die 25 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Ein Vorstoß über die 30 Euro würde indes ein frisches Kaufsignal auslösen.

Bn-Redaktion/mt
