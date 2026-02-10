Anzeige
PayPal nach dem Zahlendebakel

10.02.2026, 10:28 Uhr

PayPal nach dem Zahlendebakel: Sind das jetzt schon wieder Kaufkurse?
© Foto von Mariia Shalabaieva auf Unsplash
Der Bezahldienstleister PayPal legte zuletzt recht ambivalente Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2025 vor. Dass der Ausblick auf das laufende Quartal darüber hinaus zu wünschen übrig ließ, verstärkte die Enttäuschung. Im Ergebnis brach sich ein fulminanter Abverkauf Bahn. Ist mit der Stabilisierung, die in den letzten Tagen zu beobachten war, der Boden erreicht?
PayPal mit sehr durchwachsenen Zahlen

PayPal gab den Umsatz im Dezember-Quartal 2025 mit 8,676 Mrd. US-Dollar an, nach 8,366 Mrd. US-Dollar im Dezember-Quartal 2024. Der Umsatzanstieg in Höhe von 4 Prozent riss keinen vom Hocker. 

Paypal Aktienchart

PayPal wies für das 4. Quartal 2025 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,437 Mrd. US-Dollar (gleichbedeutend mit einem EPS (earnings per share) in Höhe von 1,53 US-Dollar) aus. Der ausgewiesene Gewinn lag um 28 Prozent über dem Wert aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (Q4 / 2024: 1,121 Mrd. US-Dollar bzw. EPS in Höhe von 1,11 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete PayPal für das 4. Quartal 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,155 Mrd. US-Dollar, nach 1,209 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Die operative Marge (non-GAAP) sank leicht auf 17,9 Prozent, nach 18,0 Prozent im 4. Quartal 2024. Der wichtige free cash flow blieb im 4. Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 2,190 Mrd. US-Dollar nahezu stabil. 

Ausblick auf das laufende 1. Quartal 2026

Beim Ausblick auf das laufende Quartal blieb PayPal etwas wage und verzichtete auf konkrete Spannen. Das Unternehmen erwartet für das EPS (GAAP und non-GAAP) einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum 1. Quartal 2025.
Neuer CEO 
An der Spitze des Bezahldienstleisters gibt es einen Wechsel. So wird Enrique Lores ab 01. März die Geschicke des Konzerns lenken. Auch dieser Umstand sorgte für eine gewisse Unruhe.

Aktie kommt nach Zahlenveröffentlichung heftig unter die Räder

Nach den Zahlen kippten Stimmung und Kurs. Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker-Symbol: 2PP) geriet massiv unter Räder. Der obere 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht das Dilemma. Der Rutsch unter die 50 US-Dollar-Marke hat die PayPal-Aktie arg in Bedrängnis gebracht. Die seit Jahren laufende Bodenbildung im Bereich von 50 US-Dollar bis 100 US-Dollar droht zu scheitern. Auf der Unterseite stellt sich die Suche nach potenziellen Unterstützungen als überaus schwierig dar. Im Bereich um 34 US-Dollar wird man zwar noch fündig. Wie belastbar die Unterstützung jedoch im Fall des Falles ist, bleibt abzuwarten. 

Bn-Redaktion/mt
