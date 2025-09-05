Anzeige
++++++ SuperBuzz x Prymatica: Ein Vertriebsdeal, der KI-Hype in B2B-Umsätze verwandeln könnte ++++++
PepsiCo unter Druck

Milliardenfonds will Wende erzwingen 05.09.2025, 17:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Pepsi Dose
© Symbolbild von NIKHIL auf Unsplash
Ein aktivistischer Großinvestor greift an – und zielt auf das Herzstück von PepsiCo. Mit einer still aufgebauten Beteiligung in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar stellt Elliott Investment Management nicht nur Fragen, sondern gleich eine radikale Umbauagenda vor. Der Plan: eine strategische Neuausrichtung, die den Aktienkurs um mehr als 50 Prozent steigern soll. Doch ob der Snack- und Getränkeriese wirklich bereit ist für diesen Wandel, steht auf einem anderen Blatt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
PepsiCo 125,13 EUR -0,75 % Lang & Schwarz

Milliardenposition mit klarer Kampfansage

Am 2. September machte Elliott seine Position öffentlich: Rund zwei Prozent der Marktkapitalisierung hat der Hedgefonds in PepsiCo investiert – eines der größten Engagements in der Geschichte des Unternehmens. Eine 75-seitige Präsentation an den Vorstand zeigt: Es geht nicht um kosmetische Korrekturen, sondern um grundlegende Veränderungen.

Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt. Während der S&P 500 Consumer Staples Index zuletzt zulegen konnte, verlor die PepsiCo-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten rund 15 Prozent an Wert. Auch die Bewertung spricht eine klare Sprache: Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 liegt PepsiCo 4,1 Punkte unter dem Branchendurchschnitt – ein historisch seltener Abschlag für einen Konzern mit einstigem Premium-Status.

Getränkesparte im Fokus – Refranchising nach Coca-Cola-Modell

Kern der Kritik ist die nordamerikanische Getränkesparte PBNA. Elliott spricht von chronischen Marktanteilsverlusten und verweist auf schwächere Margen im Vergleich zu Konkurrenten wie Coca-Cola oder Keurig Dr Pepper. Die vorgeschlagene Lösung: eine Refranchising-Strategie, wie sie Coca-Cola mit Erfolg umgesetzt hat.

Seitdem PepsiCo in den Jahren 2009 und 2010 eigene Abfüllanlagen übernahm, sei PBNA laut Elliott deutlich hinter dem Markt zurückgefallen. Im Segment der kohlensäurehaltigen Getränke liegt der Konzern mittlerweile nur noch auf Platz drei – hinter Dr Pepper. Für ein Unternehmen dieser Größe ein deutliches Warnsignal.

Auch die einstige Vorzeigesparte PepsiCo Foods North America (PFNA) gerät unter Druck. Die operative Marge fiel von 30 Prozent im Jahr 2019 auf nur noch 24 Prozent – ein Rückgang, der laut Elliott nicht allein durch externe Faktoren erklärbar ist. Der Fonds fordert eine umfassende organisatorische Neuausrichtung, um auf neue Konsumtrends, verschärften Wettbewerb und regulatorische Auflagen zu reagieren.

Investoren bleiben vorsichtig optimistisch

Offen konfrontiert PepsiCo die Forderungen bisher nicht. Stattdessen betont das Management einen aktiven und produktiven Dialog mit den Aktionären. Dass dabei bereits Weichen gestellt wurden, zeigen zwei jüngste Deals: eine fünfprozentige Beteiligung an Celsius, einem Hersteller von Energy-Drinks, sowie die knapp zwei Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Poppi, einem Anbieter präbiotischer Limonaden.

Die Maßnahmen deuten auf ein wachsendes Bewusstsein für veränderte Marktbedingungen hin. Analysten wie Evercore ISI sehen zumindest Potenzial: Das Kursziel wurde von 140 auf 150 US-Dollar angehoben. Der Konzern könne durch Automatisierung und Effizienzprogramme seine Produktivitätsmuskeln stärker spielen lassen, so die Einschätzung.

Ob die kommenden Quartalszahlen am 9. Oktober ein Wendepunkt werden, bleibt abzuwarten. Klar ist: Der Druck von außen steigt – und PepsiCo steht vor der größten strategischen Bewährungsprobe seiner jüngeren Geschichte.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
4 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
5 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tesla: Musk verzichtet auf Gehalt – Milliarden-Wette!

17:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal überrascht Kunden: Gratis KI-Browser im Abo-Deal

16:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW und Qualcomm: Reicht das Bündnis für die Zukunft?

13:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BioNTech: Chancen in Onkologie, Sorgen im Kurs

12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Thyssenkrupp: Jobabbau und neue Strategie

12:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bangt vor dem US-Arbeitsmarktbericht: E.ON – Das ist gar nicht…

10:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Broadcom mit bärenstarken Zahlen: Aktie zündet Kursturbo

9:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Evotec Prognose gekappt: Rettet der „Priority Reset“?

Gestern 17:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer