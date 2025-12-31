SILBER-TSUNAMI:
$82/Unze – PRINCE SILVER EXPANDIERT BOHRPROGRAMM NACH HISTORISCHEM PREISANSTIEG
Anzeige
Plug Power taumelt weiter

Kapitalerhöhung schockt Markt 31.12.2025, 14:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Aktienkurs
© Symbolbild von Adam Śmigielski auf Unsplash
Die Plug Power-Aktie hat seit Oktober mehr als die Hälfte ihres Werts verloren und erreicht mit 1,68 Euro ein neues Tief. Technisch dominieren Verkaufssignale, und auch die geplante Kapitalerhöhung sorgt für zusätzliche Verunsicherung unter Anlegern. Hoffnung besteht nur, wenn die Marke von 2 Euro zurückerobert wird und die außerordentliche Hauptversammlung am 29. Januar Vertrauen schafft.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Plug Power 2,00 USD +3,09 % UTP Consolidated

Kurs halbiert sich in wenigen Monaten

Die Talfahrt der Plug Power-Aktie setzt sich ungebremst fort. Am jüngsten Handelstag verlor das Papier weitere 0,6 Prozent und schloss bei 1,68 Euro – ein neuer Tiefpunkt in einem ohnehin belasteten Kursverlauf. Zum Vergleich: Anfang Oktober notierte die Aktie noch bei 4,04 Euro. Seitdem hat sich der Kurs mehr als halbiert. Diese drastische Entwicklung prägt nicht nur das Sentiment, sondern stellt auch das technische Bild zunehmend infrage.

Im mittelfristigen Trend dominiert ein klarer Abwärtslauf. Der GD100 – also der gleitende Durchschnitt der letzten 100 Handelstage – verläuft weiterhin oberhalb des aktuellen Kurses. Rund 15 Cent fehlen, um diese Marke wieder zu erreichen. Solange dieser Abstand besteht, behalten technische Verkaufssignale das Kommando.

Langfristiger Vorteil wankt – aber er besteht noch

Trotz der anhaltenden Schwäche lässt sich im langfristigen Bild ein gewisser Spielraum erkennen: Die Aktie notiert weiterhin mehr als 10 Prozent über dem GD200. Diese Linie dient vielen Marktteilnehmern als übergeordnete technische Orientierung. Noch verhindert dieser Abstand eine vollständige Eintrübung des Gesamtbilds. Doch der Vorsprung schmilzt – und allein auf dieser Basis lässt sich der akute Verkaufsdruck nicht neutralisieren.

Die Unsicherheit am Markt wird zusätzlich von einem bevorstehenden Ereignis befeuert, das bereits jetzt spürbare Auswirkungen auf die Kursentwicklung zeigt.

Kapitalerhöhung wirft Schatten voraus 

Am 29. Januar findet eine außerordentliche Hauptversammlung statt, die das Potenzial hat, die Zukunft der Plug-Power-Aktie entscheidend zu beeinflussen. Im Fokus steht die geplante Erhöhung des Grundkapitals. Konkret geht es um die Ausgabe neuer Aktien, was die Anzahl der umlaufenden Anteile deutlich erhöhen würde. Die Folge: eine rechnerische Verwässerung des Wertes bestehender Aktien.

Dieser Effekt sorgt schon im Vorfeld für Verunsicherung unter den Investoren. Viele fürchten, dass ihre Anteile durch die Maßnahme an Bedeutung verlieren. Der Kurs spiegelt diese Erwartung bereits wider – doch eine Stabilisierung wäre möglich, sollte es gelingen, die psychologisch wichtige Marke von 2,00 Euro zurückzuerobern.

Analysten sehen auf dem aktuellen Niveau ein Aufwärtspotenzial von bis zu 41,5 Prozent. Ob sich diese optimistische Einschätzung bewahrheitet, hängt nicht zuletzt davon ab, wie der Markt die Kapitalmaßnahme nach dem 29. Januar bewertet – und ob das Unternehmen Vertrauen zurückgewinnen kann.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
3 Spanien: Inflation sinkt auf 3 Prozent Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Das waren die größten Preissprünge bei Lebensmitteln 2025 Hauptdiskussion
5 Ansturm auf Feuerwerk für Silvester Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Bank lahmgelegt: Kunden 48h ohne Zugriff!

14:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple: Geht die Rekordjagd in 2026 weiter?

10:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax verabschiedet Börsenjahr 2025 mit Kursgewinnen: Deutsche …

9:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla wankt, BYD drückt aufs Tempo: Was hinter BYDs Expansion …

Gestern 13:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk senkt Wegovy-Preise in China: Steckt mehr Strategie …

Gestern 12:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus: Milliarden-Deals aus China, Lieferprobleme und neue …

Gestern 11:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax beschließt das Börsenjahr 2025: Münchener Rück – Nun gilt …

Gestern 11:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber - Börsenjahr endet mit großem Knall: Barrick …

Gestern 9:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer