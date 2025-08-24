Powell lässt Gold und Silber von der Kette: Newmont mit unfassbarem Momentum . Die nächsten Kursziele

Powell lässt Gold und Silber von der Kette

Das Jackson Hole Economic Policy Symposium war in den letzten Jahren für so manche Überraschung gut. Nicht selten ging eine Weichenstellung von der Tagung aus. Und so blickten die Marktakteure auch zuletzt gespannt und gebannt in Richtung Wyoming. Vor allem die Rede des Fed-Präsidenten Powell am Freitag wurde aufmerksam verfolgt. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, wenn Powell mit seiner Rede die Finanzmärkte auf dem falschen Fuß erwischt hätte. Doch dieses Mal war es anders. Die Rede Powells fand ob der damit ausgelösten Zinssenkungsfantasien großen Anklang. Die US-Indizes starteten durch und auch die Edelmetalle profitierten. Gold und Silber legten deutlich zu. Gold arbeitete sich auf 3.370 US-Dollar nach oben und auch Silber ließ nicht viel anbrennen und nahm die 39 US-Dollar ins Visier.
Die starke Performance der Edelmetalle wirkte sich auch bei den Produzentenaktien aus. Ohnehin herrscht hier schon seit geraumer Zeit gute Laune. Nicht zuletzt profitiert Goldplatzhirsch Newmont von der ausgelassenen Stimmung. Die Aktie knackte in den letzten Tagen und Wochen einen wichtigen Widerstand nach dem anderen und legt mittlerweile ein unfassbares Momentum an den Tag.

Gold- und Kupferproduzent Newmont beeindruckt. Die nächsten Kursziele

Die Hausse nährt die Hausse. Newmont Corp. ist der größte Goldproduzent der Welt und fördert dazu beachtlichen Mengen von Kupfer zu Tage. Die Aktie (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) weist in diesen Tagen eine veritable Dynamik auf und eilt von einem Zwischenhoch zum nächsten. Womöglich erwies sich der Ausbruch über den markanten Widerstand von 60 US-Dollar als entscheidender Dosenöffner.

Aktienanalyse

Mit dem Ausbruch über die Marke von 60 US-Dollar installierte sich ein starkes Kaufsignal. Newmont ließ sich nicht zwei Mal bitten und nutzte die Gunst der Stunde und lief schnurstracks in Richtung 70 US-Dollar. Die 70 US-Dollar stellen einen nicht minder starken Widerstand dar. Ein erfolgreicher Vorstoß über die 70 US-Dollar würde Newmont das nächste starke Kaufsignal liefern und der Aktie die Tür in Richtung 75 US-Dollar (Hoch aus dem Mai 2021) oder gar 86,3 US-Dollar (Hoch aus dem April 2022) öffnen.

Zusammengefasst

Newmont Corp. hat vor dem Hintergrund der zu erwartenden Goldpreisentwicklung nun die große Chance, die Aufwärtsbewegung in Richtung 75 US-Dollar bzw. 86,3 US-Dollar auszudehnen. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Die Unterstützung von 60 US-Dollar hat zentrale Bedeutung.

Bn-Redaktion/mt
