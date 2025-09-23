Puma

Puma: Ist endlich Licht am Ende des Tunnels zu erkennen?
© Foto von Mudit Jain auf Unsplash
Die Aktie des deutschen Sportartikelausrüsters zählte in den letzten Monaten und auch Jahren nicht zu den Überfliegern an der Börse. Ganz im Gegenteil.
Noch Ende 2021 notierte die Puma-Aktie komfortabel oberhalb von 100 Euro. Doch dann zogen dunkle Wolken auf. Gewinnmitnahmen und fundamentale Belastungsfaktoren verhinderten eine Fortsetzung der Kursrallye. Die Aktie kippte nach unten weg und befindet sich nunmehr seit geraumer Zeit innerhalb einer langwierigen und zähen Bodenbildung. 

Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 zeigte noch einmal deutlich, wo der Schuh drückt. Nach einem schwierigen zweiten Quartal sah sich Puma (WKN: 696960 | ISIN: DE0006969603 | Ticker-Symbol: PUM) gezwungen, die Prognosen für das Gesamtjahr hinsichtlich der Umsatzentwicklung und des berichteten EBIT nach unten anzupassen. Nachfrageschwäche, Euro-Stärke und nicht zuletzt die Zollthematik belasten den Sportartikelhersteller. Der Markt quittierte das Ende Juli vorgelegte Zahlenwerk samt Prognoseanpassung entsprechend. Die Aktie setzte ihre Talfahrt fort und fand sich auf einem 52-Wochen-Tief nahe der Marke von 17 Euro wieder. 

Puma Aktienchart bei Börsennews in der Aktienanalyse

Da damit das markante April-Tief zur Disposition stand, drohte der Bodenbildungsprozess zu scheitern. Doch die Aktie kämpfte sich über die Marke von 20 Euro zurück. Nicht zuletzt verhalfen ihr latente Übernahmespekulationen zum Sprung über die 20 Euro. Aus charttechnischer Sicht besteht allerdings noch kein Anlass, um Entwarnung zu geben. Die Rückkehr über die 20 Euro verschaffte der Aktie zunächst etwas Luft; mehr aber nicht. 

Im oberen Chart lassen sich zwei markante Widerstandszonen ausmachen. Beide müssen überwunden werden, um eine Bodenbildung respektive eine untere Trendwende zu forcieren. Rücksetzer unter die 20 Euro sollten hingegen zur Vorsicht mahnen, da in diesem Fall sofort wieder der zentrale Unterstützungsbereich 18,0 Euro / 17,3 Euro in den Fokus und unter Druck geraten würde. Die Ausbildung eines neuen Tiefs unterhalb von 17,3 Euro würde eine Neubewertung der Lage erforderlich machen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Analysten sind hinsichtlich der kurzfristigen Perspektiven der Aktie vorsichtig. So bestätigten die Analysten von Deutsche Bank Research ihr Votum „hold“ für die Puma-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 20 Euro. Noch skeptischer ist man im Hause JPMorgan. Hier lautet das Votum „underweight“. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner bei mageren 16 Euro.

