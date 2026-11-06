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Qualcomm mit weiterem Zahlendebakel

War es das jetzt für die Aktie? 06.11.2026, 09:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Qualcomm mit weiterem Zahlendebakel: War es das jetzt für die Aktie?
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© Andrey Matveev auf Pexels (Symbolbild)
In der Vergangenheit wussten die Quartalsberichte von Qualcomm nicht immer zu überzeugen. Zuletzt enttäuschte der Chiphersteller mit den im August veröffentlichten Zahlen für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2026. Nun sollte mit Blick auf die Q4-Daten alles besser werden. Die Kursentwicklung der Aktie im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung ließ jedoch bereits nicht viel Gutes erwarten. Und so kam es dann auch. Qualcomm veröffentlichte am Mittwoch (04. November) die aktuellen Finanzergebnisse für das 4. Quartal respektive für das gesamte Fiskaljahr 2026.
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Qualcomm liefert ambivalente Q4-Daten

Qualcomm veröffentlichte am Mittwoch (4. November) die Ergebnisse für das 4. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 27. September 2026) des Fiskaljahres 2026. 

Qualcomm gab den Umsatz für das 4. Quartal 2026 mit 10,322 Mrd. US-Dollar an, nach 11,270 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal des Fiskaljahres 2025. Der Umsatzrückgang von 8 Prozent weist auf die aktuellen Probleme des Chipkonzerns hin, adäquates Wachstum zu generieren. Hier lohnt ein genauerer Blick. Das Segment „Handsets“  verzeichnete im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal einen Rückgang um 26 Prozent. Robust lief hingegen das Segment „Automotive“ mit einem Umsatzplus von 89 Prozent. Das Segment „Internet of Things“ verzeichnete ein Plus von 4 Prozent. 

Qualcomm Aktienchart

Qualcomm vermeldete für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,251 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 1,17 US-Dollar), nach einem Verlust in Höhe von -3,117 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von -2,89 US-Dollar) im Vorjahresquartal. Qualcomm gab den um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) mit 2,332 Mrd. US-Dollar (EPS 2,17 US-Dollar) an, nach 3,257 Mrd. US-Dollar (EPS 3,00 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal.

Qualcomm erwartet für das laufende 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz in einer Spanne von 10,4 Mrd. US-Dollar bis 11,2 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird zwischen 1,03 US-Dollar und 1,23 US-Dollar prognostiziert, das EPS (non-GAAP) zwischen 2,15 US-Dollar und 2,35 US-Dollar. Das war dem Markt zu wenig.

Qualcomm-Aktie kippt nach unten: Nun wird’s brenzlig

Die Qualcomm-Aktie (WKN: 883121 | ISIN: US7475251036 | Ticker-Symbol: QCI) läuft den zentralen Unterstützungsbereich 146 US-Dollar / 140 US-Dollar an. Sollte es für Qualcomm darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben auf 120 US-Dollar gerechnet werden Sollte es gar zu einem Rücksetzer unter die 120 US-Dollar kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Bn-Redaktion/mt
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