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DAX vor dramatischem Wochenfinale

Infineon stürzt ab – Wie schlimm wird es für die Aktie? 06.11.2026, 10:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX vor dramatischem Wochenfinale: Infineon stürzt ab – Wie schlimm wird es für die Aktie?
AI MODIFIED
© Nic Wood auf Pexels
Die Börse bebt. Vor allem im bis zuletzt noch so erfolgsverwöhnten Technologiebereich bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Aktien mit KI-Bezug verzeichnen in diesen Tagen heftige Kursverluste. War das KI-Thema bis vor kurzem noch Garant für haussierende Aktienkurse, sieht es mittlerweile ganz anders aus. Anleger werfen KI-Aktien aus ihren Depots und das mit einer beeindruckenden Konsequenz. Die Vehemenz des Abverkaufs im Technologiebereich lässt für die kommenden Tage zudem nicht viel Gutes erwarten.
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Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 45,97 EUR +0,02 % Lang & Schwarz
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DAX – Gestern noch neuer Indexrekord, heute unter 26.000 Punkten 

Der DAX markierte im gestrigen Donnerstag mit knapp 26.700 Punkten einen neuen Indexrekord. Danach setzte das „Blutbad“ im US-Technologiesektor ein. Die Angst vor einer stärkeren Regulierung der KI-Unternehmen ist nach dem Wahlerfolg der Demokraten in den USA groß. In Ergebnis trennen sich Anleger von ihren Tech-Aktien. Nun ist der DAX zwar nicht unbedingt für seine Technologielastigkeit bekannt, doch auch er kann sich der Gemengelage nicht entziehen und verzeichnete zuletzt schmerzhafte Kursrückgänge. 

Im frühen Freitagshandel ging es für den deutschen Leitindex bereits unter die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten. Nach dem gestrigen Jahreshoch ist das eine Entwicklung, die man aus charttechnischer Sicht gar nicht gebrauchen kann. Eine potenzielle Doppeltopformation könnte in den nächsten Tagen Form annehmen. 

US-Arbeitsmarktbericht wird erwartet

In diese enorme Nervosität hinein wird im weiteren Tagesverlauf der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober erwartet. Dieser hat eine enorme Aussagekraft und Relevanz. Entsprechend wäre er in der Lage, die Aktienmärkte zu beruhigen. Sollten die Arbeitsmarktdaten jedoch dem Markt nicht  „passen“, könnte der zu beobachtende Kursrückgang an Dynamik gewinnen.

Zusammengefasst

Für den DAX geht es jetzt um Schadensbegrenzung. Ein Wochenschluss oberhalb von 26.000 Punkten wäre vor diesem Hintergrund außerordentlich wichtig.  

Infineon Technologies Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Infineon stürzt ab – Wie schlimm wird es für die Aktie?

Unsere letzte Kommentierung zur Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) überschrieben wir vor genau einer Woche mit „Kommt jetzt der Kurssturz unter 50 Euro?“. Dieser ist nun da und es kam noch schlimmer, rutschte die Aktie doch auch unter die wichtige Marke von 47 Euro. Sollte es nicht bald zu einer Gegenbewegung kommen, muss mit weiteren Abgaben auf 40 Euro gerechnet werden. 

Die Analysten von JPMorgan stemmten sich mit ihrem kürzlich bestätigten Votum „overweight“ für Infineon und dem kolportierten Kursziel von sportlichen 96 Euro zwar gegen die schlechte Stimmung im Tech-Sektor, doch sie blieben ungehört. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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