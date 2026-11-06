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Insider-Kauf trotz Kursrutsch

Renk-Aktie stürzt ab 06.11.2026, 10:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Insider-Kauf trotz Kursrutsch: Renk-Aktie stürzt ab
AI MODIFIED
© KI-gestütztes Symbolbild
Die Renk-Aktie steht trotz prall gefüllter Auftragsbücher massiv unter Druck und verliert am Donnerstag zeitweise rund sechs Prozent. Während Anleger nach den Quartalszahlen die Reißleine ziehen, sorgt eine überraschende Nachricht für Aufmerksamkeit: Vorstandschef Alexander Sagel kauft Aktien des eigenen Unternehmens für knapp 240.000 Euro. Damit stellt sich die Frage, ob der Rüstungsspezialist vor einer weiteren Talfahrt steht oder sich gerade eine Einstiegschance eröffnet.
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Chef kauft nach Kursrutsch Aktien

Ausgerechnet während der jüngsten Verkaufswelle setzt Renk-Chef Alexander Sagel ein bemerkenswertes Zeichen. Am Donnerstag erwarb der Manager rund 6.800 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von gut 35 Euro. Insgesamt investierte er knapp 240.000 Euro in den Augsburger Rüstungskonzern. Solche Insiderkäufe gelten häufig als Vertrauenssignal, weil Führungskräfte ihr eigenes Geld einsetzen. Eine Garantie für steigende Kurse sind sie allerdings nicht.

Rekordaufträge reichen nicht aus

Dabei entwickelt sich das operative Geschäft weiterhin stark. In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um rund ein Drittel auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Der gesamte Auftragsbestand erreichte mit rund 7,6 Milliarden Euro sogar einen neuen Rekord. Besonders die internationale Nachfrage nach militärischen Antriebssystemen sorgt für volle Bücher. Dennoch reagierten Anleger enttäuscht. Offenbar reicht selbst das starke Wachstum derzeit nicht aus, um neue Käufer anzulocken.

Rheinmetall belastet die Stimmung

Ein wesentlicher Belastungsfaktor kommt aus der eigenen Branche. Nach enttäuschenden Nachrichten bei Rheinmetall gerieten auch andere deutsche Rüstungsaktien unter Verkaufsdruck. Renk wurde von dieser Entwicklung mitgerissen, obwohl das Unternehmen seine Jahresprognose bestätigte. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um rund zwölf Prozent auf knapp 350 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis legte sogar um rund 17 Prozent zu. Die Zahlen zeigen, dass der Konzern weiterhin wächst.

Charttechnik sendet Warnsignale

Auch technisch bleibt die Lage angespannt. Die Aktie ist unter ihre 20-Tage-Linie gefallen und notiert mittlerweile bei rund 35 Euro. Damit liegt sie nur knapp über ihrem jüngsten Jahrestief von rund 33,50 Euro. Innerhalb eines Jahres hat das Papier zeitweise fast die Hälfte seines Wertes verloren. Sollte die Unterstützung im Bereich von 33 bis 34 Euro brechen, könnte sich der Verkaufsdruck weiter verstärken. Eine Rückkehr über den kurzfristigen Durchschnitt wäre dagegen ein erstes positives Signal.

Analysten sehen enormes Potenzial

Trotz der Kursschwäche bleiben mehrere Analysten optimistisch. JPMorgan hält an seiner positiven Einschätzung mit einem Kursziel von 50 Euro fest. Die DZ Bank sieht den fairen Wert sogar bei 56 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs entspräche das einem theoretischen Aufwärtspotenzial von rund 40 bis 60 Prozent. Zusätzlich baut Renk seine Produktionskapazitäten aus und hat Anfang November die Übernahme von David Brown Defence abgeschlossen. Ob der Insiderkauf des Vorstandschefs tatsächlich die Trendwende einläutet, dürfte sich jedoch erst in den kommenden Handelstagen zeigen.

 
Bn-Redaktion/lh
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