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Trump-Effekt beim Lkw-Riesen

Gewinnsprung – doch die Aktie fällt! 06.11.2026, 11:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Trump-Effekt beim Lkw-Riesen: Gewinnsprung – doch die Aktie fällt!
AI MODIFIED
© KI-gestütztes Symbolbild
Daimler Truck überrascht mit einem Gewinnsprung von mehr als 70 Prozent, doch an der Börse kommt zunächst keine Begeisterung auf. Während die Aktie am Freitag nachgibt, profitiert der Lkw-Hersteller ausgerechnet von Zollrückzahlungen aus den USA, die mit Donald Trumps Handelspolitik zusammenhängen. Hinter den starken Quartalszahlen steckt allerdings mehr als dieser überraschende Millionen-Effekt.
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Daimler Truck Holding 40,24 EUR +0,09 % Lang & Schwarz
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Trump beschert Daimler Millionen

Eine besondere Rolle spielen Erstattungen für zuvor gezahlte US-Zölle. Daimler Truck verbucht Ansprüche auf Rückzahlungen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Hintergrund sind Zollregelungen für Fahrzeuge aus Mexiko, bei denen amerikanische Bauteile berücksichtigt werden. Der Konzern erhält dadurch erhebliche finanzielle Entlastungen. Der Effekt verbessert das Ergebnis, wirft allerdings Fragen auf, wie viel vom Gewinnsprung dauerhaft bestehen bleibt.

Gewinn steigt um über 70 Prozent

Die Geschäftszahlen fallen beeindruckend aus. Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Industriegeschäfts um rund 20 Prozent auf knapp zwölf Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis legte um rund 73 Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro zu. Auch die operative Marge verbesserte sich deutlich auf rund neun Prozent. Der Konzern verkaufte insgesamt mehr als 90.000 Fahrzeuge und damit rund ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum.

Amerika wird zum Hoffnungsträger

Besonders kräftig erholt sich das wichtige Nordamerika-Geschäft. Dort legten die Lkw-Verkäufe um rund 50 Prozent zu, nachdem der Markt zuvor erheblich geschwächelt hatte. Speditionen investieren wieder stärker in ihre Fahrzeugflotten. In Europa bleibt die Entwicklung dagegen verhaltener. Die unterschiedliche Dynamik zeigt, wie abhängig Daimler Truck von einer nachhaltigen Erholung des amerikanischen Nutzfahrzeugmarktes ist.

Trotz Milliarden-Cashflow keine Euphorie

Ein weiteres positives Signal liefert der freie Cashflow im Industriegeschäft, der knapp eine Milliarde Euro erreichte. Allerdings trugen auch Erlöse aus einem Beteiligungsverkauf dazu bei. Gleichzeitig bleibt das bereinigte operative Konzernergebnis nach neun Monaten rund zehn Prozent unter dem Vorjahresniveau. Daimler Truck bestätigt seine Jahresprognose und erwartet weiterhin eine operative Marge zwischen sieben und neun Prozent. Eine zusätzliche Prognoseanhebung bleibt damit vorerst aus.

Analysten warnen vor hohen Erwartungen

Trotz der kräftigen Erholung reagieren Anleger zurückhaltend. JPMorgan bewertet die Quartalsergebnisse insgesamt als weitgehend erwartungsgemäß, während Jefferies auf ambitionierte Gewinnerwartungen für das kommende Jahr verweist. Hinzu kommen anhaltende Herausforderungen durch Kosten, Zölle und die schwächere europäische Nachfrage. Für die Daimler-Truck-Aktie wird deshalb entscheidend, ob der US-Aufschwung auch ohne außergewöhnliche Rückzahlungen genügend Gewinne liefert. Die große Frage lautet: Ist die Kurschwäche eine Einstiegschance oder trügt der spektakuläre Gewinnsprung?

 
Bn-Redaktion/lh
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