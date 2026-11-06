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Halbe Million

Rheinmetall-Chef kauft sich ins Minus 06.11.2026, 10:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Halbe Million: Rheinmetall-Chef kauft sich ins Minus
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© BörsenNEWS.de
Ausgerechnet nach dem Absturz greift der Vorstandsvorsitzende selbst zu, doch sein Signal verpufft. Die Notierung rutscht weiter ab und liegt bereits klar unter seinem Kaufpreis. Anteilseigner zweifeln, ob der Insiderkauf Halt geben kann – zumal verschobene Bundeswehr-Aufträge und Kriegsende-Sorgen zusätzlich drücken.
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Rund eine halbe Million Euro hat Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Tag des jüngsten Kurseinbruchs in Aktien des eigenen Konzerns gesteckt. Im Schnitt zahlte er knapp 859 Euro je Papier – und liegt damit schon einen Tag später deutlich im Minus: Die Aktie verliert am Freitagvormittag weitere rund 2 Prozent auf 811,40 Euro und rutschte zwischenzeitlich bis auf gut 807 Euro, den tiefsten Stand der vergangenen zwölf Monate. Unter Aktionären überwiegt die Skepsis, ob der Kauf mehr ist als eine Geste.

Papperger greift bei 859 Euro zu

Laut der Pflichtmitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften kaufte Papperger am Donnerstag über Xetra in zahlreichen Teilausführungen zwischen 856,30 und 859,90 Euro. Das Volumen summiert sich auf rund 502.500 Euro, umgerechnet 585 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 858,95 Euro. Selbst das Tageshoch vom Freitagmorgen blieb klar unter diesem Niveau; aktuell notiert das Papier gut 5 Prozent darunter.

Aus Anlegersicht ist die Rechnung schnell aufgemacht – und sie fällt wenig schmeichelhaft aus:

Da hat ein CEO ganz schön minus gemacht beim Kauf gestern und heute geht’s weiter abwärts

@Kawa10 in RHEINMETALL

Dass ein Kauf aus der Chefetage den Kurs stützen müsse, wird ohnehin bezweifelt: Mehrere Anleger halten fest, dass der Markt den Zukauf schlicht ignoriert – wenn der Vorstandschef zugreife, warum falle die Aktie dann weiter, lautet die rhetorische Frage. Ein Insiderkauf allein habe wenig Aussagekraft. Dagegen steht die Lesart, ein Vorstand schaue nicht täglich auf den Kurs, sondern denke in Jahren. Der Grundton bleibt dennoch skeptisch.

Gesenkte Jahresziele lasten auf dem Vertrauen

Der Kauf fiel auf einen Tag, an dem Rheinmetall seine Jahresprognose gesenkt hatte. Als Grund nannte der Konzern verzögerte Bundeswehr-Aufträge: Die milliardenschwere Bestellung des Radpanzers Boxer dürfte sich Berichten zufolge bis 2027 verschieben, zudem reißt das Aus des Fregattenauftrags F126 eine Lücke in die Umsatzplanung. Binnen einer Woche hat die Aktie damit rund 23 Prozent verloren, gemessen am Zwölfmonatshoch von knapp 1.966 Euro hat sich der Kurs mehr als halbiert.

Auf Aktionärsseite ist der Ton entsprechend gereizt. Das Vertrauen in die Unternehmensführung sei verspielt, heißt es; Aufträge müssten erst geliefert werden, bevor Geld fließe. Zusätzlich wird auf wachsende Konkurrenz im Munitionsgeschäft verwiesen. Dem wird entgegengehalten, die Auftragsbücher seien voll und das Boxer-Großprojekt Arminius keineswegs vom Tisch – die jüngsten Ausschläge seien vor allem für Trader ein Problem. Die Stimmung pendelt damit zwischen Frust über das Management und dem Festhalten an der Substanz.

Warum der Chefkauf verpufft

Dass das Signal aus der Chefetage bislang kaum Wirkung zeigt, liegt auch am Umfeld. Verstärkt wird der Druck durch den breiten Ausverkauf bei Technologiewerten, der seit Donnerstag die Märkte belastet und Anleger auch bei Rüstungswerten Risiken abbauen lässt. Dazu kommt die Debatte über mögliche Friedensgespräche für die Ukraine, die bei Rüstungswerten den Blick auf die künftige Nachfrage verschiebt.

Unter Anlegern wird diese Sorge offen ausgesprochen: Bei einem Kriegsende könne es für die Aktie noch deutlich weiter abwärts gehen, lautet eine wiederkehrende Befürchtung. Skeptiker der Friedenshoffnung halten entgegen, ein belastbares Abkommen sei nicht in Sicht, solange die Gespräche ohne ukrainische Beteiligung liefen. Ob Pappergers Zukauf dem Kurs Halt geben kann, dürfte deshalb vor allem davon abhängen, ob Rheinmetall die verschobenen Großaufträge zeitnah verbuchen kann – bis dahin bleibt die Stimmung angespannt.

Bn-Redaktion/sb
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