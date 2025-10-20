Rallye oder doch Korrektur? Nordex – Die nächsten Tage werden entscheidend

Seismische Klarheit:
American Critical Minerals bestätigt großflächiges Lithium- und Kalipotenzial!
20.10.2025, 10:29 Uhr

© Foto von Ben Jessop auf Pexels
Mit spannend ist das aktuelle Chartbild von Nordex nur unzureichend beschrieben. Das vorliegende Kaufsignal will nicht so recht zünden und seine Wirkung entfalten. „Eigentlich“ stehen die Ampeln auf Rallye-Fortsetzung, doch das Unvermögen der Aktie, sich entscheidend vom Ausbruchsniveau abzusetzen, mahnt zur Vorsicht und könnte letztendlich doch noch eine Korrekturbewegung provozieren.
Nordex 23,06 EUR -0,95 %

Nordex – Die nächsten Tage werden entscheidend

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der turbulenten Großwetterlage kommt den nächsten Handelstagen eine große Bedeutung zu. Die Aktienmärkte selbst wirken fragil. Das könnte sich auch negativ auf die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) auswirken. 

Nordex legte vor einigen Tagen starke Eckdaten zu den Auftragseingängen im 3. Quartal vor. Wir berichteten im Kommentar vom 09. Oktober darüber detailliert. Der positiven Nachrichten ungeachtet wollte es der Aktie bislang nicht gelingen, das mit dem Ausbruch über die 23,3 Euro (August-Hoch) ausgelöste Kaufsignal entscheidend voranzutreiben. Anders ausgedrückt: Immer wieder zog es den Aktienkurs zum Ausbruchsniveau zurück. Und so steht auch die Neutralisierung des Kaufsignals als mögliches Szenario weiterhin im Raum.

Nordex Aktie

Im Chart liegt unverändert eine V-Formation (orange dargestellt) vor. Der Ausbruch über die 23,3 Euro hätte der Rallye weiteren Schwung geben sollen. Doch es reichte „nur“ zu einem Vorstoß auf knapp 24,6 Euro. Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein und brachten die Aktie wieder auf das Ausbruchsniveau zurück.

Spielen wir an dieser Stelle einmal verschiedene Szenarien durch. Im bullischen Idealfall halten die 23,3 Euro stand. Der Aktienkurs taucht demnach nicht signifikant darunter ab und dreht schließlich wieder nach oben ab. In diesem Fall muss es rasch über die 24,6 Euro gehen, um das Chartbild auf der Oberseite zu klären. Sollte es hingegen doch zu einem nachhaltigen Bruch der 23,3 Euro kommen, wird’s prekär. In diesem Fall ist mit weiteren Abgaben auf 21,3 Euro zu rechnen. Und sollte es gar unter die 21,3 Euro gehen, wird eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC bewerten die Nordex-Aktie unverändert zurückhaltend. Ihr Votum lautet „underperform“. Das Kursziel sehen sie bei 18,5 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten hingegen ihr Votum „buy“. Das Kursziel hoben sie von 23 Euro auf 26 Euro an.  

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
