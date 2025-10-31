Anzeige
+++Buy the Dip? Ethereum explodiert während der Preis hinkt und Republic holt sich $100M für die Zukunft!+++
Rekord-Weihnachten

Apple erwartet bestes iPhone-Quartal aller Zeiten 31.10.2025, 13:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Apple
© Bild von Matias Cruz auf Pixabay
Apple Inc. erwartet nach der Freigabe neuer iPhones einen massiven Anstieg der Verkaufszahlen im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Das Unternehmen prognostiziert für das laufende Quartal ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich und geht davon aus, dass dies das "beste iPhone-Quartal aller Zeiten" wird. Die Zuversicht des Managements beruht auf der ungebrochenen Nachfrage nach seinen Premium-Produkten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Apple 234,38 EUR -2,89 % Lang & Schwarz

iPhone-Absatz treibt den Konzern
Das iPhone bleibt Apples wichtigstes Zugpferd und ist für fast die Hälfte des Konzernumsatzes verantwortlich. Die jüngste iPhone-Serie, die im September auf den Markt kam und ein neues ultradünnes Modell ("Air") enthielt, hat den Absatz im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich übertroffen. Dieser Erfolg nährt die Hoffnung auf den Beginn eines lang erwarteten Upgrade-Zyklus bei den Kunden.

Services und Mac überzeugen
Im abgelaufenen Quartal profitierte Apple von einem überraschend starken Wachstum im margenstarken Services-Segment. Auch die Verkäufe der Mac-Computer übertrafen die Erwartungen der Analysten. Diese Segmente helfen, die Herausforderungen in anderen Bereichen, wie die Verluste bei der Sparte Wearables, auszugleichen.

Rückkehr zu Wachstum in China erwartet
Trotz starker Konkurrenz und einem Umsatzrückgang im vergangenen Quartal in China zeigte sich CEO Tim Cook zuversichtlich. Er erwartet, dass Apple im aktuellen Quartal in der Region wieder zu Wachstum zurückkehren wird. Allerdings wird der Konzern weiterhin durch zusätzliche Zollkosten belastet, die in der Lieferkette entstehen und die Margen drücken.

Analysten bleiben gespalten
Obwohl Apple den Markt mit seinem Ausblick überzeugte, bleibt die Aktie im Vergleich zu ihren Tech-Rivalen aus den "Magnificent Seven" gespalten. Die extreme Marktbewertung von über 4 Billionen US-Dollar lässt viele Analysten vorsichtig sein, da das durchschnittliche Kursziel unter dem aktuellen Handelswert liegt. Dies deutet darauf hin, dass der Markt bereits einen Großteil des erwarteten Erfolgs eingepreist hat.

Stimmung in der Community
Die Börsennews-Community feiert die positiven Nachrichten und die Rekordprognose für das Weihnachtsgeschäft als Bestätigung für die Stärke von Apple. Der Konzern wird von vielen Nutzern als "unantastbares" Wachstumsunternehmen mit einem Monopol auf dem Verbrauchermarkt angesehen. Trotz der Erleichterung über das Überschreiten der Gewinnerwartungen herrscht auch eine gewisse Frustration, da die Aktie anfangs nachgegeben hat. Viele sind optimistisch, dass der Kurs nun eine massive Rallye beginnen wird. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MJ67C2
Ask: 1,88
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MM1WZK
Ask: 6,23
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MJ67C2 MM1WZK. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Vergeigt der Dax das Wochenfinale? Infineon nimmt vor den Zahlen …

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

S&P 500 Meilenstein: Amazon-Zahlen sichern die Rekord-Rallye

12:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

META | 125-Milliarden-REKORD: Trotz 14% Kurssturz: Die Anleihe, die …

10:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Durch die Decke! Amazon nach Zahlen außer Rand und Band

9:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktien-Alarm: Chipotle-Aktie bricht historisch ein

Gestern 18:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenduell mit Pfizer: Novo Nordisk greift an

Gestern 17:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellantis: Autoriese auf Kurskorrektur

Gestern 17:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kapital-Schlacht: Trotz Kurseinbruch: Meta will 25 Milliarden für …

Gestern 17:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer