Rekordjagd an der Wall Street

Goldman Sachs
Die Investmentbank Goldman Sachs Group Inc. hat im dritten Quartal einen Rekordumsatz erzielt und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Haupttreiber war das Investmentbanking-Geschäft, das seine Rivalen an der Wall Street deutlich distanzierte. Trotz des starken Anstiegs der Gebühren muss der Konzern jedoch einen Anstieg der Betriebskosten und die Planung weiterer Stellenstreichungen verkraften.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Citigroup 87,06 EUR +4,63 % Baader Bank
Goldman Sachs Group 675,00 EUR -0,82 % Baader Bank
JPMorgan Chase 263,93 EUR -0,94 % Baader Bank

Gebührenwachstum deklassiert die Konkurrenz
Goldman Sachs meldete einen Anstieg der Investmentbanking-Gebühren um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit übertraf der Konzern das Wachstum von Wettbewerbern wie JPMorgan Chase & Co. und Citigroup bei weitem. Das Quartal war vom Boom im Dealmaking geprägt, wobei die globalen Fusions- und Übernahmetransaktionen (M&A) zum zweithöchsten Quartalswert aller Zeiten anstiegen.

Handel und Vermögensverwaltung überzeugen
Auch das Handelsgeschäft zeigte sich widerstandsfähig, wobei der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Aktien für starke Umsätze sorgte. Die Handelsaktivität wurde in den letzten Jahren durch die Zollpolitik der Trump-Administration befeuert, die für Volatilität an den Märkten sorgte. Zudem verzeichnete die Vermögensverwaltung, ein strategisches Wachstumsfeld, einen Rekordanstieg der verwalteten Vermögenswerte.

Trotz Rekord: Jobabbau und Kursverlust
Der hohe Anstieg der Einnahmen wurde von deutlich höheren Kompensationskosten begleitet. Trotz des Rekordumsatzes plant die Bank eine weitere Entlassungswelle. Insiderberichten zufolge sind diese Kürzungen auch auf die zunehmende Effizienz durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zurückzuführen. Die Aktie selbst gab nach Veröffentlichung der Zahlen im Zuge breiterer Marktrückgänge leicht nach, obwohl sie die Konkurrenz in diesem Jahr insgesamt übertraf.

