Rekordquartal

Luxusriese überrascht mit Rekordzahlen 15.01.2026, 12:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Handtaschen
© Bild von Pexels auf Pixabay
Richemont trotzt dem Abschwung in der Luxusbranche mit überraschend starken Zahlen – besonders der US‑Markt und Cartier‑Schmuck glänzen. Doch trotz Rekordumsätzen werfen steigende Kosten und Währungsrisiken Schatten auf die Margen. Gleichzeitig erschüttert die Insolvenz von Saks den Luxuseinzelhandel und stellt Lieferketten infrage.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
CIE Financiere Richemont 174,90 CHF -0,45 % TTMzero RT
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 633,65 EUR -0,19 % Lang & Schwarz

Starker Absatz in den USA treibt Richemontâ€‘Ergebnisse nach oben

Richemont konnte im dritten Geschäftsquartal auf konstanter Währungsbasis ein Umsatzplus von 11% auf einen Rekordwert melden – deutlich mehr als die von Analysten erwarteten 7,5%. Besonders die Cartierâ€‘Schmuckdivision übertraf mit 14% Wachstum die Prognosen. Die dynamische Nachfrage wurde vor allem durch starke Verkäufe in den USA angetrieben, wo Kunden über die Feiertage insbesondere bei Uhren und hochpreisigem Schmuck zugeschlagen haben.

Aktien mit Volatilität – Gewinnmitnahmen nach Eröffnungsschub

Nachbörslich stieg der Richemontâ€‘Aktienkurs in Zürich zunächst, bevor er im Verlauf um bis zu 3,4% nachgab, da Investoren Gewinne mitnahmen und auf die gewohnt hohe Bewertung sowie Druck auf die Margen aufmerksam machten.

Nachfragetreiber und Herausforderungen im Luxusmarkt

Im Vergleich zu vielen Wettbewerbern hat Richemont die Schwäche im globalen Luxussegment bislang besser abgefedert, da teurer Schmuck und Ringe oft als stabilerer Wertspeicher gelten als Mode oder Lederwaren. Das dritte Quartal ist traditionell das stärkste des Jahres, da es das Weihnachtsshopping inkludiert – ein Faktor, der die guten Zahlen relativiert. Gleichzeitig warnte Richemont vor höheren Rohstoffkosten und negativen Währungseffekten, die die Margen belasten könnten.

Geteilte globale Nachfrage – China bleibt schwach

Während Hongkong und die USA starke Impulse lieferten, blieb die Nachfrage auf dem chinesischen Festland gedämpft, was Hoffnungen auf eine breitere Erholung abschwächt. Laut Analysten verbessere sich die Nachfrage in wichtigen chinesischen Metropolen und im Premiumsegment aber langsam.

Breite Wachstumsbasis – auch Uhren profitieren

Richemont meldete ein übergreifendes Wachstum in allen Regionen: In Europa profitierte das Unternehmen von Käufern aus dem Nahen Osten, Japan steigerte den Umsatz um 17%, und auch Spezialuhrenhersteller legten um 7% zu – beachtlich angesichts der allgemeinen Schwäche im Uhrensegment. Belastend wirkten jedoch USâ€‘Zölle, Wechselkursbewegungen und steigende Materialkosten.

Analysten: Premiumâ€‘Markenstärke als Trumpf

Experten hoben hervor, dass Richemont trotz Margenâ€‘ und Freeâ€‘Cashflowâ€‘Druck eine starke Position durch sein Markenportfolio, Preisgestaltung und solide Bilanz habe. Die Popularität von Cartier profitiere zusätzlich vom Celebrityâ€‘Effekt – prominente Fans steigerten die Attraktivität der Produkte weiter.

Branchenkontext: Herausforderungen bei Luxusâ€‘Retailern

Parallel zur Richemontâ€‘Story sorgt der Konkurs von Saks Global Enterprises für Schlagzeilen: Der Einzelhändler hat bei zahlreichen Luxusmarken enorme Verbindlichkeiten aufgebaut – etwa $136 Mio. gegenüber Chanel und $60 Mio. gegenüber Kering. Auch Richemont wird als Gläubiger genannt. Die Situation könnte Einfluss auf Lieferbeziehungen und Händlerâ€‘Strategien im Luxussegment haben, insbesondere wenn Marken künftig vorsichtiger werden, Waren auf Konsignationsbasis zu liefern.

Neue Führung soll Struktur retten

Saks will weiterhin Zahlungen an Lieferanten leisten und die Geschäfte offenhalten, während eine neue Geschäftsführung versucht, Kosten zu senken und Profitabilität wiederherzustellen – ein entscheidender Faktor dafür, wie viel ungesicherte Forderungen eventuell bedient werden.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MJ8THU
Ask: 3,17
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MJ8THU. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
2 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
4 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
5 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Rücksetzer statt Rallye: Wie stabil ist Broadcoms KI-Story?

13:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

14 Billionen Dollar: BlackRock wächst aber feuert Mitarbeiter

12:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI als Goldgrube: TSMC auf dem nächsten Level

12:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax beendet Rallye und gönnt sich kurze Auszeit: E.ON – Bä…

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BP: Abschreibungen und Dividende

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutschland wächst: Elektro-Offensive trifft Wirtschaftsaufschwung…

12:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Unglaublicher Tech-Boom: Europa wird zum AI-Gewinner

11:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktie nimmt nächsten Widerstand ins Visier: Vestas vor dem nä…

11:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer