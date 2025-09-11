Anzeige
+++>>> Republic Technologies setzt auf FalconX, um Ethereum-Validatoren zu skalieren – und Anleger schauen genau hin <<<+++
Renk revolutioniert Produktion

1.000 Getriebe pro Jahr! 11.09.2025, 13:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Produktionshalle
© Symbolbild erstellt mit DALL-E
Renk stellt seine Produktion radikal um: Von der Manufaktur geht es zur skalierbaren Serienfertigung, mit dem Ziel, über 1.000 Getriebe jährlich zu produzieren. Gleichzeitig bringt das Unternehmen mit dem HSWL 076 ein zukunftsweisendes Leichtgetriebe für Kettenfahrzeuge auf den Markt – entwickelt gemeinsam mit Patria. An der Börse sorgt die neue Strategie für Euphorie: Die Aktie vervierfacht sich seit dem IPO, getragen von geopolitischem Rückenwind und starkem Auftragseingang.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RENK Group 69,75 EUR +0,36 % Lang & Schwarz

Vom Manufakturbetrieb zur Serienfertigung – Renk schaltet hoch

Der Augsburger Getriebehersteller Renk vollzieht einen radikalen Wandel in seiner Produktion. Mit einem neuen modularen Fertigungskonzept verabschiedet sich das Traditionsunternehmen von der bisherigen Manufakturfertigung und setzt auf eine skalierbare Kleinserienproduktion. Das erklärte Ziel: über 1.000 Getriebe pro Jahr. Vorstandschef Alexander Sagel präsentierte das neue Konzept am Stammsitz in Augsburg und betonte, dass damit nicht nur die Effizienz, sondern auch die Reaktionsgeschwindigkeit auf Großaufträge signifikant steigt.

„Wir transformieren unsere Produktion, um die massiv gestiegene Nachfrage schneller bedienen zu können“, so Sagel. Angesichts eines Auftragsbestands von 5,9 Milliarden Euro zur Jahresmitte 2025 – eine Milliarde mehr als noch Ende 2024 – scheint dieser Schritt dringend notwendig. Die neue Produktionsstrategie versetzt Renk in die Lage, Milliardenaufträge zügiger abzuarbeiten und die operative Schlagkraft entscheidend zu erhöhen.

Renk und Patria setzen auf Leichtgewichte mit Power

Parallel zur Produktionsumstellung feierte Renk auf der internationalen Rüstungsmesse DSEI in London die Premiere seines neuesten Produkts: das Getriebe HSWL 076. Gemeinsam mit dem finnischen Rüstungsunternehmen Patria entwickelt, richtet sich das neue System speziell an leichte Kettenfahrzeuge zwischen 13 und 21 Tonnen Gewicht. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 90â€¯km/h, integrierter Lenkung und hoher Manövrierfähigkeit bringt das Getriebe alle Voraussetzungen mit, um in modernen Einsatzszenarien zu bestehen.

Besonders zukunftsweisend ist die technische Ausstattung: Das HSWL 076 wurde in weniger als zwei Jahren zur Serienreife gebracht, unterstützt digitale Schnittstellen und ist bereits für hybride Antriebe vorbereitet. Eine spätere Umrüstung auf Drive-by-Wire-Technologie ist ebenfalls vorgesehen. CEO Sagel nennt das Produkt einen „neuen Standard für Antriebstechnologie in leichten Kettenfahrzeugen“ und unterstreicht die Bedeutung der partnerschaftlichen Entwicklung mit Patria als Blaupause für künftige Innovationsprojekte.

Börsenliebling Renk – Rüstungswerte mit Rückenwind

Die neue Dynamik bei Renk bleibt auch an der Börse nicht unbemerkt. Seit dem IPO Anfang 2024 – orchestriert vom Finanzinvestor Triton – hat sich der Aktienkurs des Unternehmens nahezu vervierfacht. Am Mittwoch zählte die Renk-Aktie zu den stärksten Titeln im MDAX. Rückenwind kam von geopolitischen Spannungen: Der Abschuss mehrerer Drohnen über Polen ließ die Nachfrage nach Verteidigungstiteln steigen. Auch andere Rüstungswerte wie Rheinmetall und Hensoldt profitierten deutlich.

Für 2025 rechnet Renk mit einem Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) zwischen 210 und 235 Millionen Euro. Mit rund 4.000 Mitarbeitenden und einer klaren strategischen Ausrichtung auf zukunftsfähige Militärtechnologie positioniert sich das Unternehmen als bedeutender Akteur in der europäischen Verteidigungsindustrie – sowohl technologisch als auch wirtschaftlich.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GU3D2T
Ask: 0,30
Hebel: 21
mit starkem Hebel
GU28PS
Ask: 1,42
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU3D2T GU28PS. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
TotalEnergies: Mega-Deal bringt LNG-Schub!

13:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon überrascht mit AR-Brillen: Markt in Aufruhr

13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold in banger Erwartung: Vollständige Eskalation bei Barrick, …

13:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: Gelingt der Aktie jetzt endlich das Comeback?

13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax zittert vor Inflationsdaten: Volkswagen Vz. – Kommt es zur …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alibaba attackiert Meituan: Milliarden für Street Stars

Gestern 19:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Shell liefert nach Ungarn: Das Ende von russischem Gas?

Gestern 19:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China öffnet Tür für Sanofis neue Hoffnung im Diabetesmarkt

Gestern 14:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer