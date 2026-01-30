Rheinmetall-Aktie

Harte Woche für Anleger – droht jetzt die Trendwende? 30.01.2026, 19:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rüstungsindustrie
© Bild von NoName_13 auf Pixabay
Für Anleger der Rheinmetall AG verlief die vergangene Handelswoche enttäuschend. Während große Rüstungswerte an den US-Börsen neue Höchststände erreichten, geriet die Rheinmetall-Aktie spürbar unter Druck. Der Kurs konnte sich dem negativen Trend nicht entziehen und entwickelte sich deutlich schwächer als vergleichbare Titel aus dem Verteidigungssektor. Damit rückt die Aktie nach der zuvor starken Aufwärtsbewegung wieder stärker in den Fokus technischer Risiken.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.776,00 EUR -1,33 % L&S Exchange
Lockheed Martin 531,90 EUR +2,36 % Baader Bank
RTX Corporation Reg Shs 168,60 EUR +0,97 % Baader Bank

US-Werte profitieren, Rheinmetall bleibt zurück

In den USA sorgten starke Unternehmenszahlen bei führenden Rüstungskonzernen für neue Kursrekorde. Titel wie Lockheed Martin und RTX profitierten von der positiven Stimmung im Sektor. Rheinmetall konnte von diesem Rückenwind jedoch nicht profitieren. Stattdessen zeigte sich eine klare Underperformance, die von Marktbeobachtern als Warnsignal gewertet wird.

Wenig Nachrichten, mehr Zurückhaltung

Auf Unternehmensseite blieb es zuletzt ruhig. Abgesehen von Überlegungen zu einer möglichen Kooperation mit OHB im Bereich Raumfahrt und Satellitentechnologie fehlten neue Impulse, die dem Kurs hätten Auftrieb verleihen können. Zusätzlich wirkten politische Entspannungssignale im Ukraine-Krieg bremsend auf die Nachfrage nach Rüstungsaktien. In der Folge kam es vermehrt zu Gewinnmitnahmen, insbesondere nach der zuvor kräftigen Kursrallye.

Aktienanalyse

Technische Signale verschlechtern sich

Auch das Chartbild hat sich zuletzt eingetrübt. Die jüngsten Kursverluste verstärkten eine bereits zuvor erkennbare Top-Bildung. Mehrere technische Indikatoren deuten auf nachlassende Dynamik hin, während sich mögliche Umkehrformationen weiter verfestigen. Entscheidende Unterstützungszonen stehen damit zunehmend unter Druck. Sollte es hier zu einem Bruch kommen, könnte sich der Abwärtstrend weiter beschleunigen und eine größere Korrektur in Gang setzen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ38NC
Ask: 8,44
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VJ2RYF
Ask: 3,36
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ38NC VJ2RYF. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
4 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
5 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
6 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Zahlen glänzen Markt bleibt kühl: Apple Aktie reagiert kaum auf …

19:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Quartalszahlen bewegen Big Tech: Meta begeistert Anleger – …

16:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lufthansa Aktie steigt nach überraschender A380 Entscheidung

15:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon könnte mit Milliardeninvestment den KI-Markt umkrempeln

13:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gewaltiges Preisbeben bei Gold und Silber: Kommen jetzt Chancen bei …

12:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Adidas‑Aktie dreht auf nach starken Zahlen und Rückkaufankü…

11:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktie kalt erwischt: Nokia nach Zahlenveröffentlichung unter Druck…

11:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Glyphosat‑Hoffnung bröckelt: Bayer‑Aktie gibt trotz Hoch …

Gestern 19:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer