Anzeige
+++Trump. Zölle. Craig Parry. Vizsla Copper wird zur strategisch wichtigsten Kupferaktie Nordamerikas+++
Rheinmetall-Aktie

Steht sie vor dem Sprung auf 2.000 Euro? 14.11.2025, 17:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
© Foto von Filip Andrejevic auf Unsplash
Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall zeigt sich derzeit von ungewohnter Stabilität, was Analysten als Vorboten einer bevorstehenden Impulsbewegung sehen. Nach einer Phase der Konsolidierung pendelt der DAX-Titel um die 20-Tage-Linie. Die kommenden Handelstage werden entscheidend: Gelingt der Ausbruch nach oben, rückt die psychologisch wichtige 2.000-Euro-Marke wieder in den Fokus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.719,75 EUR -1,99 % Lang & Schwarz

Starke charttechnische Unterstützung hält
Die sogenannte "Ruhe" im Kursverlauf ist ein positives Zeichen. Die Aktie konnte die breite, charttechnisch wichtige Unterstützungszone im Bereich oberhalb von 1.640 Euro erfolgreich verteidigen. Das Halten dieser Schlüsselmarke ist essenziell für die Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Aktienanalyse

Das Risiko massiver Gewinnmitnahmen
Trotz der stabilen Unterstützung ist die Gefahr eines Kursrückgangs nicht gebannt. Charttechniker warnen: Ein nachhaltiger Kursverlust unter das Niveau von 1.640 Euro könnte eine starke Verkaufswelle auslösen. Angesichts der massiven Gewinne, die viele Anleger seit 2022 erzielt haben, könnten in einem solchen Szenario Gewinnmitnahmen die Aktie schnell in tiefere Regionen fallen lassen.

Der Weg zum Ausbruch ist definiert
Die bullische Seite der Medaille benötigt einen klaren Auslöser: Einen initialen Kursanstieg über die Widerstandsmarken bei etwa 1.802 Euro und weiter bis 1.840 Euro. Gelingt dieser nachhaltige Durchbruch, könnte sich der Fokus schnell wieder auf das Kursziel von 2.000 Euro verlagern. Die geringe Volatilität der letzten Tage könnte dabei die notwendige "Verschnaufpause" vor der nächsten großen Bewegung gewesen sein.

Fazit: Entscheidungsphase für Anleger
Die Rheinmetall-Aktie steht an einem Scheideweg. Die aktuellen Kurse zeigen, dass die Fundamentaldaten des Rüstungs-Konzerns stark sind und die Unterstützung hält. Dennoch bleibt die Aktie aufgrund der Historie und der Gefahr von Gewinnmitnahmen volatil. Anleger, die auf eine Fortsetzung der Hausse setzen, beobachten nun die Widerstandsmarken genau, um den möglichen Sprung auf 2.000 Euro nicht zu verpassen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ4E7P
Ask: 0,91
Hebel: 20
mit starkem Hebel
UJ76CU
Ask: 34,34
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ4E7P UJ76CU. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
3 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
5 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
6 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
7 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
CEO stößt alle Aktien ab: Aktie von DroneShield bricht dramatisch …

17:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer-Aktie vor dem Ausbruch: Steht der Sprung zur 40-Euro-Marke …

16:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir am Limit: Droht jetzt der große Kursrutsch?

14:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bechtle überrascht mit Q3-Kracher: Aktie explodiert!

13:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy: Milliardenaufträge und Rekordziele bis 2028

13:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wankt ins Wochenende: Allianz lässt es mit starken Zahlen …

12:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cisco Systems nach Zahlen: Aktie vor dem ultimativen Kaufsignal

10:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD zieht an: Gefahr bleibt Nvidia

Gestern 16:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer