Top-Zahlen, trotzdem ein Dämpfer beim Kursziel 06.11.2025, 16:59 Uhr

Der Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall hat im dritten Quartal solide Ergebnisse vorgelegt, die die Markterwartungen leicht übertroffen haben. Die Analysten von mwb research sehen das Unternehmen auf dem Weg zu neuen Rekorden, was die Aktie beflügelte. Dennoch wurde das Kursziel in einer neuen Studie leicht zurückgenommen, was auf die Entwicklung des freien Cashflows zurückzuführen ist.
Quartalszahlen überzeugen
Rheinmetall erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 2,78 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 17 Prozent entspricht und den Konsens traf. Das operative Ergebnis legte um 16 Prozent zu und übertraf die Erwartungen des Marktes geringfügig. Der Auftragsbestand ist mit einem Wert von 63 Milliarden Euro weiterhin extrem stark, was eine hohe Planungssicherheit für die kommenden Jahre bietet.

Analysten erwarten Rekord-Aufträge
Die Experten rechnen damit, dass das vierte Quartal neue Rekorde bringen wird. Der Auftragsbestand könnte im nächsten Jahr auf 115 Milliarden Euro zulegen, getrieben durch die anhaltend hohe Nachfrage und die Aufrüstung der NATO-Staaten. Auch für das Jahr 2027 werden ambitionierte Ziele prognostiziert, darunter ein Umsatz von 20 Milliarden Euro.

Der Dämpfer beim Kursziel
Trotz dieser optimistischen Wachstumsaussichten haben die Analysten das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie leicht zurückgenommen. Dies liegt an der Entwicklung des freien Cashflows, der im dritten Quartal aufgrund des Aufbaus von Lagerbeständen für den Produktionshochlauf negativ ausfiel. Die Aktie reagierte daraufhin mit moderaten Kursgewinnen, was die Zuversicht des Marktes in das langfristige Wachstum widerspiegelt.

Blick auf die langfristige Vision
Die Augen der Anleger sind nun auf den Kapitalmarkttag am 18. November gerichtet. Dort werden die Wachstumsaussichten voraussichtlich bestätigt. Analysten halten einen Umsatz von 43 Milliarden Euro bis 2030 für realistisch, wobei alles unter einer Prognose von 40 Milliarden Euro als Enttäuschung angesehen werden könnte. Die Aktie, die in den letzten zwölf Monaten stark zugelegt hat, bleibt für die Analysten weiterhin eine Kaufempfehlung.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
