Rheinmetall nach Zahlen: Brechen jetzt die Dämme?

© KI gestützte Illustration
Der deutsche Rüstungskonzern legte am gestrigen Donnerstag (06. November) die Daten für das 3. Quartal 2025 vor. Obgleich die Zahlen auf den ersten Blick stark ausfielen, reagierte der Markt zunächst zurückhaltend. Das ist ein Bild, das sich bereits so ähnlich nach der Veröffentlichung der Q2-Daten bot.
Rheinmetall mit starken Zahlen für das 3. Quartal

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern gab den Umsatz im 3. Quartal 2025 mit 2,780 Mrd. Euro an, nach 2,453 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Das Umsatzplus von gut 13 Prozent wusste durchaus zu gefallen. Zudem zeigte es eine Beschleunigung des Wachstums. Zum Vergleich: Von Q2 / 2024 auf Q2 / 2025 belief sich das Umsatzwachstum auf „nur“ 9 Prozent.

Das operative Ergebnis konnte im Jahresvergleich auf 360 Mio. Euro gesteigert werden, nach 302 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die operative Marge legte entsprechend auf 12,9 Prozent zu, nach 12,3 Prozent im September-Quartal 2024. Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten wurde mit 203 Mio. Euro veröffentlicht, nach 173 Mio. Euro im 3. Quartal 2024. Der Auftragsbestand (Backlog) belief sich per 30. September auf 63,8 Mrd. Euro, nach 51,9 Mrd. Euro per 30. September 2024.  

Kurzum. Obgleich Rheinmetall sehr robuste Ergebnisse präsentierte, wollte der Funke nicht überspringen. Die Aktie des Rüstungskonzerns reagierte sehr verhalten auf die Daten; womöglich ein Ergebnis des exponierten Kursniveaus.

Rheinmetall Aktie in der Börsennews Aktienanalyse

Entscheidende Phase

Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer außerordentlich wichtigen Phase. Zuletzt oszillierte die Aktie in einem vergleichsweise engen Kursband von 1.800 Euro bis 1.680 Euro. Die Hochs nahe der 2.000er Marke sind derzeit unerreichbar. Die enge Handelsspanne könnte auf eine gewisse Ruhe vor dem nächsten Sturm hindeuten. Entweder gelingt es der Rheinmetall-Aktie in diesem Kursbereich, einen Konsolidierungsboden auszubilden, um anschließend in Richtung 2.000 Euro und darüber hinaus vorzustoßen oder aber es ist eine Verschnaufpause, ehe die nächste Rutschpartie ansteht. Insofern gilt: Vorsicht ist geboten, sollte die Range 1.680 Euro / 1.800 Euro verlassen werden.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank bestätigten ihr Votum „kaufen“ für die Rheinmetall-Aktie. Den fairen Wert setzen sie unverändert mit 2.240 Euro an. Die Analysten von JPMorgan bewerten den Sachverhalt ganz ähnlich. Deren Votum lautet nach wie vor „overweight“. Das Kursziel in Höhe von 2.250 Euro bestätigten sie ebenfalls. 

Bn-Redaktion/mt
