Anzeige
+++Das nächste Lila Sciences? Telescope Innovations ist das 30-Millionen-Dollar-Tor zu KI-gesteuerter Chemie+++
RTL+ auf Amazon Prime

Jetzt wird Streaming doppelt lukrativ 25.10.2025, 14:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Prime Video TV
© Symbolbild von Thibault Penin auf Unsplash
Mit einem überraschenden Schulterschluss wagt RTL einen neuen Anlauf, sein Streaminggeschäft in die Gewinnzone zu führen – und das ausgerechnet mit Hilfe eines der größten Tech-Konzerne der Welt. Ab sofort ist der Streamingdienst RTL+ direkt über Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich buchbar. Für monatlich 12,99 Euro können Prime-Kunden das Angebot einfach hinzufügen. Die Partnerschaft ist ein klares Signal: RTL will seine Marktposition nicht nur verteidigen, sondern aktiv ausbauen – in einem Umfeld, das von internationalen Plattformen dominiert wird.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RTL Group 34,65 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

RTL+ goes Prime: Reichweite trifft Werbedruck

„Starke Partnerschaften sind heute wichtiger denn je“, erklärte Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland. Tatsächlich trifft die Integration von RTL+ bei Amazon in eine marktwirtschaftlich günstige Phase. Während die klassischen Werbemärkte stagnieren oder rückläufig sind, verzeichnet broadcaster video-on-demand (BVOD) – also Streamingangebote von TV-Sendern – 2025 die höchsten Preiszuwächse unter allen Werbekanälen: durchschnittlich 5 Prozent pro Jahr. RTL zielt damit auf eine doppelte Monetarisierung – durch bezahlte Abonnements und zusätzliche Werbeeinnahmen.

Mit dem Schritt wird RTLs Strategie deutlich: Das Unternehmen setzt nicht mehr ausschließlich auf den Ausbau eigener Plattformen, sondern integriert sich aktiv in bestehende digitale Ökosysteme, um Reichweite und Kundenbindung zu erhöhen. Der Schulterschluss mit Amazon soll genau das liefern – und könnte sich als Katalysator für die angestrebte Profitabilität des Streamingsegments erweisen.

Wachstumszahlen geben Rückenwind – Konkurrenz bleibt übermächtig

Die Marschrichtung ist klar: RTL verfolgt einen hybriden Medienansatz, der lineares Fernsehen mit digitalem Content verschränkt. Im ersten Halbjahr 2025 zahlte sich dieser Kurs bereits aus – die Streaming-Umsätze stiegen um knapp 30 Prozent. Dennoch ist der Konkurrenzdruck immens. Globale Player wie Netflix, Disney+ oder Apple TV+ investieren Milliarden in Content und Technologie. In diesem Umfeld könnte die Amazon-Kooperation entscheidend sein, um Skaleneffekte zu realisieren und international mithalten zu können.

Der Wandel bei RTL ist fundamental – und risikobehaftet. Die Partnerschaft mit Amazon steht für einen Strategiewechsel: weg vom isolierten Plattformdenken, hin zu Plattformintegration und Allianzen. Ob sich das langfristig auszahlt, bleibt offen – fest steht nur, dass die Ressourcen begrenzt und die Erwartungen hoch sind.

Anleger im Zwiespalt: Kurssturz trifft auf Jahresplus

Trotz der ambitionierten Strategie sorgte die Marktreaktion am Freitag für Aufsehen. Die RTL-Aktie verlor innerhalb eines Tages über 57 Prozent – ein kräftiger Rückschlag. Doch relativiert sich der Absturz beim Blick aufs Gesamtjahr: Mit aktuell rund 34,65 Euro liegt die Aktie immer noch 27 Prozent über dem Stand zu Jahresbeginn. Das zeigt: Die Märkte trauen RTL grundsätzlich eine erfolgreiche Neuausrichtung zu – verlangen jedoch klare Beweise für deren Wirksamkeit.

Spätestens am 18. November dürfte sich das Bild weiter schärfen. Dann präsentiert die RTL Group ihre Quartalszahlen. Im Fokus steht die Frage, ob der Amazon-Deal bereits messbare Impulse liefert – oder ob der Konzern lediglich auf Hoffnung und Hypothese setzt. Für RTL steht nicht weniger auf dem Spiel als die Zukunft seines digitalen Geschäftsmodells.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MB5WMM
Ask: 0,54
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MB5WMM. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
TUI unter Druck: Prince Group als Image-GAU

14:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE-Aktie im Fokus: Citi warnt vor Kapitalfalle!

13:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold wankt bedenklich: Und nun auch noch das: Newmont enttäuscht …

8:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit robustem Wochenfinale: Bayer - Macht sich die Aktie zum …

8:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Luxus-Schock: Porsche schlittert in Milliarden-Verlust – die E-…

Gestern 20:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

200-Millionen-Coup: Palantir und Lumen zünden KI-Turbo: Aktien …

Gestern 20:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Der schwindende Vorsprung: Warum Tesla weltweit Marktanteile …

Gestern 20:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Quantenlogik statt Blue Chips: IBM transformiert sich neu

Gestern 15:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer