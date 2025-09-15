Fettleibigkeit auf Rekordhoch:
Die nächste Milliardenwelle für Abnehm-Medikamente rollt an
Anzeige
RTL Group zündet Kursrakete

Das steckt dahinter 15.09.2025, 14:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TV
© Symbolbild von Jens Kreuter auf Unsplash
Die RTL Group sorgt mit einem doppelten Strategiezug für Furore: Ein umfangreicher Aktienrückkauf kombiniert mit der geplanten Übernahme von Sky Deutschland und NBC Universal pusht die Aktie kräftig nach oben. Die KEK hat bereits grünes Licht gegeben, während die Entscheidung der EU-Kommission noch aussteht. Mit der Akquisition stärkt RTL sein Streaming- und Sportportfolio erheblich und unterstreicht damit seinen Anspruch als führender Player im Medienmarkt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RTL Group 37,75 EUR +6,94 % Tradegate

Rückkauf als Vertrauensbeweis – Aktie mit Kurssprung

Die RTL Group hat mit einem groß angelegten Aktienrückkauf und der geplanten Übernahme von Sky Deutschland ein starkes Signal an den Markt gesendet. Zu Wochenbeginn schnellte der Aktienkurs zeitweise um mehr als zehn Prozent nach oben und erreichte mit 37,85 Euro den höchsten Stand seit August 2023. Dieser Preis liegt exakt am oberen Ende der zuvor angekündigten Rückkaufspanne. Insgesamt wurden dem Konzern 3,2 Millionen eigene Aktien angedient. Diese sollen im Rahmen der geplanten Transaktion verwendet werden. Anleger werten das hohe Rückkaufniveau als Ausdruck des Vertrauens des Managements in die eigene Marktposition.

Wettbewerbsfreigabe ebnet Weg – EU-Prüfung folgt

Am Wochenende nahm der Deal die erste regulatorische Hürde: Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) gab grünes Licht und sieht keine Gefährdung der Meinungsvielfalt durch den Zusammenschluss. Damit ist der Weg frei für die nächste Prüfungsinstanz – die EU-Kommission. Mit einem endgültigen Bescheid ist jedoch nicht vor dem Jahr 2026 zu rechnen. RTL und der US-Konzern Comcast hatten sich bereits Ende Juni auf eine verbindliche Übernahmevereinbarung geeinigt. Der Kaufpreis beginnt bei 150 Millionen Euro und kann sich – abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg – durch erfolgsabhängige Zusatzzahlungen auf bis zu 377 Millionen Euro erhöhen. Neben Sky Deutschland wird auch NBC Universal Global Networks Deutschland Teil des RTL-Portfolios.

Streaming-Offensive und Content-Ausbau stärken RTL

Mit dem Zukauf baut RTL gezielt sein Medien- und Streaminggeschäft aus. Vor allem in den Bereichen Serien, Sportrechte und digitale Inhalte will sich der Konzern breiter aufstellen. Sky bringt hierbei wertvolle Assets mit, die das bestehende RTL-Portfolio aus 15 TV-Sendern, Magazinen, Podcasts und Onlineplattformen sinnvoll ergänzen. Der Markt reagiert positiv: Die RTL-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits rund 40 Prozent zugelegt.

Auch die attraktive Dividendenrendite zwischen sieben und acht Prozent sorgt für zusätzliches Anlegerinteresse. Damit zählt RTL zu den renditestärksten Titeln im MDAX und könnte seine Rolle im europäischen Medienmarkt in den kommenden Jahren deutlich ausbauen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MK9P8R
Ask: 0,66
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK9P8R. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
First Solar vor Mega-Fabrik? Anleger im Kaufrausch

14:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron setzt Preise aus: Chip-Krise spitzt sich zu

14:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Der Dax und das Pfeifen im Walde: Deutsche Bank – Aktie mit neuer …

14:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Jetzt oder nie! Aktie nimmt die 2.000er Marke ins …

13:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold vor Woche der Wahrheit: Diese Goldaktie ist nicht zu stoppen

10:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon setzt auf KI- und Mobilitätsboom – reicht das für …

Gestern 16:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla setzt trotz Gegenwind neue Maßstäbe in Brandenburg: Tesla …

Gestern 14:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die Handelswoche: Allianz – Die Kuh ist noch …

Gestern 10:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer