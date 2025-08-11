Desert Gold:
Zahlen untermauern das Potential
Anzeige
Rüstungsaktien taumeln

Sind das bei Hensoldt bereits Kaufkurse? 11.08.2025, 11:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rüstungsaktien taumeln: Sind das bei Hensoldt bereits Kaufkurse?
© Symbolbild
Für Rüstungstitel kommt es derzeit knüppeldick. Sie haben ihr Aufwärtsmomentum verloren bzw. sind gerade im Begriff, veritables Abwärtsmomentum aufzubauen. Anleger und Investoren ziehen sich aus dem Sektor zurück. Außer den etwas enttäuschend ausgefallenen Rheinmetall-Zahlen (wir berichteten im Kommentar vom 10. August) lässt das anstehende Trump-Putin-Treffen zur Ukraine Anleger und Investoren bezüglich Rüstungsaktien vorsichtiger werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
HENSOLDT 84,05 EUR -1,90 % Lang & Schwarz

Die aktuellen Hensoldt-Zahlen wurden im Kommentar vom 05. August ausführlich thematisiert. Obgleich sie durchaus zu gefallen wussten, profitierte die Hensoldt-Aktie nicht sonderlich vom Zahlenwerk. Die Luft ist raus, wenn man so will. Aus charttechnischer Sicht muss es auch für Hensoldt zunächst um Schadensbegrenzung gehen. Das trifft im Übrigen auch auf Rheinmetall und Renk zu, deren Aktien ebenfalls ins Rutschen gekommen sind. 

Sind das bei Hensoldt bereits Kaufkurse?

Robuste Halbjahreszahlen und ein bestätigter Ausblick für 2025 helfen der Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005 | Ticker-Symbol: HAG) in der aktuellen Situation nicht. Anleger und Investoren ziehen sich aus dem Wert zurück. 

Hensoldt Aktienchart bei Börsennews

In den letzten Wochen ging es für den Rüstungstitel zunächst seitwärts. Dabei kristallisierten sich zwei dominierende Kursbereiche heraus. Auf der Oberseite der Range war es der Kursbereich 109 Euro / 107 Euro und auf der Unterseite der Kursbereich 90 Euro / 86,5 Euro. Und genau diese Unterseite gerät nun zunehmend ins Schwimmen. Im frühen Montagshandel notiert die Hensoldt-Aktie bereits recht deutlich unterhalb von 86,5 Euro und läuft damit Gefahr, den Ausbruch zu manifestieren. Sollte sich der Bruch bestätigen, würde dieser die Top-Bildung forcieren. Und dann könnte es aus charttechnischer Sicht ungemütlich für die Aktie werden.

Zusammengefasst – Top-Bildung schreitet voran

Die aktuell zu beobachtenden Gewinnmitnahmen lassen die Top-Bildung weiter voranschreiten. Das aus dem Rücksetzer unter die 86,5 Euro resultierende Verkaufssignal könnte in den nächsten Tagen Wirkung entfalten und die Aktie auf die Unterstützungen bei 70 Euro und 60 Euro führen. Der steile Aufwärtstrend (rot dargestellt), der die Kursrallye der letzten Monate begleitete, ist nun endgültig passé. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es der Aktie nun zügig gelingen würde, einen Korrekturboden auszubilden. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Eine rasche Rückkehr über die Zone 90 Euro / 86,5 Euro würde dem Abverkauf die Dynamik nehmen und die Situation zumindest etwas entspannen.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM16QN
Ask: 1,65
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM16QN. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax stolpert in die neue Handelswoche: SAP – Nun wird’s brenzlig…

11:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk mit Kursdebakel: Rüstungsaktie bricht ein. Wie weit kann das …

10:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eli Lilly im Tal der Tränen: Hoffnung auf GLP-1 bleibt

Gestern 21:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CEO trotzt Trump: Intel unter politischem Beschuss

Gestern 20:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD Aktie stagniert: Absatzschwäche und Handelsrisiken belasten

Gestern 20:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

USA drohen mit Goldzoll: Schweiz vor Milliardenlast

Gestern 13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk vor Zahlen: Platzt jetzt die Rallye-Blase?

Gestern 13:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen: Grüne Ministerin kontert harte Kritik

Gestern 13:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer