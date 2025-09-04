RWE

RWE: Ist das endlich die Trendwende?
Innerhalb eines ambivalenten Gesamtmarktes ging auch für die RWE-Aktie in den letzten Tagen nicht sonderlich viel. Der Dax wankte in den letzten Handelstagen bedenklich, zeigt zumindest im heutigen Donnerstagshandel Comeback-Qualitäten. Das könnte auch auf die RWE-Aktie abfärben. Eine Aufwärtsreaktion käme gerade zur richtigen Zeit, ist doch die RWE-Aktie einmal mehr in die Bedrängnis geraten.
Die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) hatte Ende Juli noch die große Chance, mit einem beherzten Vorstoß über die 38 Euro, eine wichtige charttechnische Weichenstellung zu vollziehen. Statt eines frischen Kaufsignals setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Die recht durchwachsen ausgefallenen Halbjahreszahlen vermochten es nicht, frisches Aufwärtsmomentum zu kreieren. Der mittelfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt) wurde verlassen. So geriet zwischenzeitlich der wichtige Unterstützungsbereich um 34,5 Euro / 34,0 Euro unter Druck. 

RWE AKtienchart

Aus charttechnischer Sicht bietet sich aktuell ein trübes Bild. Der Rücksetzer unter die 36 Euro und der Bruch des Aufwärtstrends lösten starke Warnzeichen aus. Im Bereich von 34 Euro zeigte die RWE-Aktie zumindest eine Gegenreaktion. Noch ist diese allerdings mit Vorsicht zu genießen. Erst die Rückkehr über die 36 Euro würde die Lage stabilisieren. Die Rückeroberung der 38 Euro wäre ein wichtiger Meilenstein. Sollte es hingegen unter die 34 Euro gehen, würden weitere Abgaben in Richtung 32,5 Euro / 32 Euro drohen. 

Zusammengefasst

Aktuell fehlen der RWE-Aktie die fundamentalen Kurstreiber. Und auch aus charttechnischer Sicht macht die Aktie keinen guten Eindruck. Derzeit steht die wichtige Unterstützung von 34 Euro im Fokus. Kommt es zur Trendwende? Die Rückkehr der Aktie über die 36 Euro wäre ein erster Schritt dahingehend. Obacht ist hingegen geboten, sollte es unter die 34 Euro gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten sind der RWE-Aktie durchaus wohlgesonnen. So stuften die Analysten von Bernstein Research die Aktie kürzlich von „market-perform“ auf „outperform“ hoch. Gleichzeitig hoben sie das Kursziel von 39 Euro auf 41 Euro an. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ebenfalls ihr Votum „buy“ für die Aktie und das Kursziel von 44,5 Euro. Die Analysten von JPMorgan senkten zwar das Kursziel für RWE von 47,5 Euro auf 46,5 Euro, sehen damit aber noch immer erhebliches Aufwärtspotenzial. Das Votum lautet unverändert „overweight“.

Bn-Redaktion/mt
