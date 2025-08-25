Was das für Anleger bedeutet:
Alset AI holt zwei Schwergewichte in den Vorstand
RWE: Kommt das frische Kaufsignal?
Während der Dax seine Rekordhochs weiterhin in Reichweite hat, sieht das bei unserem heutigen Protagonisten, der RWE-Aktie, ein wenig anders aus. Nicht zuletzt die vor einigen Tagen veröffentlichen Ergebnisse für das 2 Quartal 2025 belasten. Der RWE-Aktie fehlt es derzeit an Momentum; so scheint es zumindest.
Besonders auffällig ist allerdings die Diskrepanz zwischen den Kurszielen der Analysten und dem aktuellen Kursniveau. Geht es nach einem Großteil der Analysten, dann sollte die RWE-Aktie oberhalb von 40 Euro notieren; macht sie aber nicht, kann man jetzt salopp nachschieben. 

RWE  - Kommt das frische Kaufsignal?

Die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) kommt aktuell einfach nicht in die Gänge. Die Enttäuschung über die vor einigen Tagen veröffentlichten Ergebnisse für das 2. Quartal 2025 bzw. für das 1. Halbjahr 2025 wirkt nach. RWE wusste mit den Zahlen nicht zu überzeugen. So blieb unter anderem das bereinigte EBITDA im 1. Halbjahr 2025 deutlich unter dem Wert des 1. Halbjahr 2024.

RWE AKtienchart


Bricht man die aktuelle Gemengelage auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann bietet sich ein spannendes Bild. Die Bemühungen der RWE-Aktie, eine nachhaltige Aufwärtsbewegung auf die Beine zu stellen, sind deutlich zu erkennen. Ende 2024 / Anfang 2025 bildete die Aktie im Bereich von 27 Euro / 28 Euro einen tragfähigen Boden aus. Die zuvor zu beobachtenden Korrektur lief aus. Der Kursbereich um 28 Euro legte die Basis für eine Aufwärtsbewegung, die schließlich im Juli dieses Jahres nahe der Marke von 38 Euro ein markantes Zwischenhoch markierte. In diesem Bereich wurde die Luft jedoch zu dünn für die Aktie. Gewinnmitnahmen setzten ein und führten die Aktie noch einmal auf 34 Euro. 

Nach dem Test der 34 Euro drehte die Aktie wieder nach oben ab. Aktuell setzt RWE den Kursbereich von 36 Euro unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 36 Euro würde der Aktie die Tür in Richtung Juli-Hoch öffnen. Auf der Unterseite haben die 34 Euro nun zentrale Bedeutung als Unterstützung. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten unlängst ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie von 41,0 Euro auf 44,5 Euro an. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten ihr Votum „outperform“. Das Kursziel senkten sie leicht von 45,5 Euro auf 44,0 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
