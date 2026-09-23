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Sandisk profitiert vom KI-Speicherboom

Sandisk Aktie nach Rally mit weiterem Potenzial Rosenblatt sieht noch Luft nach oben 23.09.2026, 18:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Sandisk profitiert vom KI-Speicherboom: Sandisk Aktie nach Rally mit weiterem Potenzial Rosenblatt sieht noch Luft nach oben
AI MODIFIED
© Bild von kp yamu Jayanath auf Pixabay
Die Sandisk Aktie hat seit Jahresbeginn bereits kräftig zugelegt. Dennoch sieht ein Analyst von Rosenblatt weiteres Potenzial und verweist auf strukturelle Verbesserungen im Speichergeschäft sowie starke Nachfrage aus Rechenzentren.
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Name Aktuell Diff. Börse
SanDisk Corporation 1.595,00 EUR -3,04 % Lang & Schwarz

Rosenblatt startet optimistisch

Nach der starken Rally der Sandisk Aktie fragen sich viele Anleger, ob der Titel noch weiteres Aufwärtspotenzial bietet. Rosenblatt nimmt die Beobachtung der Aktie nun neu auf und sieht offenbar weiterhin Luft nach oben. Das ist bemerkenswert, weil Sandisk bereits deutlich gestiegen ist. Normalerweise wächst nach einer solchen Bewegung die Sorge vor Gewinnmitnahmen. Die positive Einschätzung deutet jedoch darauf hin, dass Analysten nicht nur auf die bisherige Kursentwicklung schauen, sondern vor allem auf die längerfristigen Wachstumstreiber.

Neue Vertragsmodelle sollen Schwankungen glätten

Ein zentrales Argument sind neue Vertragsmodelle. Das Speichergeschäft gilt traditionell als zyklisch. Preise für Flash Speicher können stark schwanken, wenn Angebot und Nachfrage aus dem Gleichgewicht geraten.

Sandisk will diese Schwankungen offenbar besser abfedern. Längerfristige Vereinbarungen und planbarere Abnahmeverträge könnten helfen, Umsatz und Margen stabiler zu machen. Für Anleger wäre das wichtig, weil Speicheraktien oft stark unter Preisdruck leiden, sobald der Markt dreht.

Rechenzentren treiben Nachfrage

Ein weiterer Wachstumstreiber ist die steigende Nachfrage aus Rechenzentren. Künstliche Intelligenz, Cloud Anwendungen und datenintensive Dienste benötigen immer größere Speicherkapazitäten. Flash Speicher spielt dabei eine wichtige Rolle, weil Geschwindigkeit, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit immer wichtiger werden.

Für Sandisk eröffnet das Chancen, stärker von strukturellem Wachstum zu profitieren. Wenn Rechenzentren weiter ausgebaut werden, könnte auch die Nachfrage nach hochwertigen Speicherlösungen hoch bleiben.

Risiken bleiben nach der Rally

Trotz der positiven Einschätzung ist die Aktie nicht ohne Risiko. Nach einer Vervielfachung seit Jahresbeginn ist viel Optimismus eingepreist. Enttäuschungen bei Preisen, Margen oder Nachfrage könnten daher schnell zu Rücksetzern führen.

Auch bleibt das Speichergeschäft anfällig für Überkapazitäten. Anleger sollten deshalb genau beobachten, ob Sandisk die versprochene Stabilisierung tatsächlich erreicht. Sandisk bleibt nach der starken Rally ein spannender Speicherwert. Rosenblatt sieht weiteres Potenzial, weil neue Vertragsmodelle die Zyklen abmildern könnten und Rechenzentren die Nachfrage nach Flash Speicher antreiben. Für Anleger ist die Aktie damit chancenreich, aber anspruchsvoll bewertet. Entscheidend wird, ob Sandisk den KI und Cloud Boom dauerhaft in stabilere Gewinne verwandeln kann.

Bn-Redaktion/jh
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