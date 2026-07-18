SAP im Wandel

Warum Technik allein nicht reicht 18.07.2026, 12:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP im Wandel: Warum Technik allein nicht reicht
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© SAP SE / Stephan Daub
Viele Unternehmen und Behörden führen SAP S/4HANA ein oder investieren bereits in künstliche Intelligenz. Die neue Technik allein reicht jedoch nicht aus, wenn Beschäftigte sie im Alltag nicht verstehen oder akzeptieren. Beispiele aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft zeigen, wie Organisationen ihre Mitarbeiter auf den Wandel vorbereiten.
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Bei der deutschen Reederei Hapag-Lloyd betrifft die Umstellung auf SAP S/4HANA im Finanzbereich rund 4.000 Nutzer in mehr als 140 Ländern. Damit neue Abläufe nicht nur zentral beschlossen, sondern auch vor Ort verstanden werden, setzt die Reederei 265 erfahrene Nutzer als Ansprechpartner ein.

Sie erklären die neuen Prozesse in der jeweiligen Sprache und übertragen globale Vorgaben auf die tägliche Arbeit. Controller sollen künftig nicht mehr hauptsächlich Excel-Listen erstellen. Stattdessen sollen sie Daten auswerten und daraus Entscheidungsvorlagen für Vertrieb und Betrieb entwickeln.

Eine Behörde schafft den Wechsel in einem Jahr

Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation führte SAP S/4HANA innerhalb von nur einem Jahr ein. Betroffen waren 1.000 Nutzer. Der Start des neuen Systems erfolgte am 1. Januar 2026. Die Behörde verzichtete weitgehend auf alte Sonderlösungen und orientierte sich stärker am SAP-Standard. Beschäftigte wurden früh durch Workshops, Tests und konkrete Anwendungsbeispiele eingebunden. 

4,3 Prozent des Budgets für den Wandel

Bei der Medizinischen Universität Lausitz entsteht mit einer Förderung von 3,6 Milliarden Euro eine vollständig neue Organisation mit SAP-Systemen. Dort entfallen 4,3 Prozent des Gesamtbudgets auf die Begleitung der organisatorischen Veränderungen.

Damit ist dieser Bereich die größte Einzelposition im SAP-Vertrag. Verantwortliche sollen früh erkennen, welche Beschäftigten Unterstützung benötigen. Außerdem werden vertrauenswürdige Ansprechpartner aufgebaut, die Fragen beantworten und neue Abläufe erklären.

KIT ordnet den Einsatz von künstlicher Intelligenz

Das Karlsruher Institut für Technologie will 25.000 Studierenden und 10.000 Beschäftigten einen geregelten Zugang zu künstlicher Intelligenz ermöglichen. Dafür entstand innerhalb von anderthalb Jahren eine zentrale Werkzeugplattform mit klaren Nutzungsregeln.

Vor dem Zugang müssen Teilnehmer eine verpflichtende Schulung absolvieren. Bereits in den ersten sieben Tagen nach dem Start im April 2025 entstanden 31 digitale Lernassistenten. 

SAP-Aktie bewegt sich kaum

Die SAP-Aktie beendete den Xetra-Handel bei 137,86 Euro. Am vorherigen Handelstag hatte der Schlusskurs bei 137,64 Euro gelegen. Das entspricht einem kleinen Plus von 0,16 Prozent.

Insgesamt wurden 2.104.299 SAP-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 260,97 Euro, das Tief bei 130,62 Euro. Mit einem Börsenwert von 160,70 Milliarden Euro und einem Dax-Gewicht von 7,72 Prozent gehört SAP weiterhin zu den wichtigsten Aktien im deutschen Leitindex.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/ar
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