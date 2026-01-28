Geopolitische Spannungen:
Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
Schwache Quartalszahlen, aber starker Ausblick

Texas Instruments geht durch die Decke 28.01.2026, 08:56 Uhr

Schwache Quartalszahlen, aber starker Ausblick: Texas Instruments geht durch die Decke
© 1995-2026 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved. / Lehi, Utah
Die Veröffentlichung der Q3-Daten Ende Oktober des vergangenen Jahres initiierte in der Aktie des Chipherstellers einen veritablen Abverkauf.
Insofern war der Markt im Vorfeld der Q4-Daten-Veröffentlichung ein wenig angespannt. Texas Instruments legte am gestrigen Dienstag (27. Januar, nach US-Handelsschluss) ein ambivalentes Zahlenwerk vor. Dass die Aktie im nachbörslichen Handel dennoch haussierte, lag schließlich am starken Ausblick des Unternehmens. 

Texas Instruments mit ambivalenten Q4-Daten

Schauen wir uns die Zahlen für das 4. Quartal 2025 einmal genauer an. Texas Instruments gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 4,423 Mrd. US-Dollar an, nach 4,007 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Damit verzeichnete Texas Instruments ein Umsatzplus in Höhe von 10 Prozent und verfehlte damit die Analystenerwartungen leicht. Ein ähnliches Bild bot sich beim Gewinn. Auch hier blieb der Technologiekonzern leicht unter den Erwartungen. Der Chiphersteller gab für das 4. Quartal 2025 einen Nettogewinn in Höhe von 1,163 Mrd. US-Dollar an, nach 1,205 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Entsprechend belief sich das EPS  (earnings per share) im 4. Quartal 2025 auf 1,27 US-Dollar, nach 1,30 US-Dollar im 4. Quartal 2024. Der wichtige free cash flow wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 1,329 Mrd. US-Dollar veröffentlicht.

Texas Instruments Aktienchart

Starker Ausblick rettet die Veranstaltung

Der Markt sah über die ambivalenten Q4-Daten hinweg und konzentrierte sich auf den Ausblick. Und mit diesem konnte Texas Instruments punkten. Der Technologiekonzern erwartet für das laufende März-Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 4,32 Mrd. US-Dollar bis 4,68 Mrd. US-Dollar und ein EPS-Ergebnis in einer Spanne von 1,22 US-Dollar bis 1,48 US-Dollar.

Charttechnik - Es kündigt sich Spektakuläres an

Die Aktie von Texas Instruments (WKN: 852654 | ISIN: US8825081040 | Ticker-Symbol: TII) befindet sich in einer hochgradig spannenden und gleichzeitig explosiven charttechnischen Konstellation. Die Kursentwicklung der letzten Monate kann man in das Korsett einer gigantischen V-Formation (orange dargestellt) pressen. Nachbörslich ging es für Texas Instruments über die wichtige Widerstandszone um 210 US-Dollar. Es wäre wichtig, wenn sich dieses Kaufsignal im regulären Handel bestätigen würde. Sollte das Unterfangen gelingen, wäre es im Hinblick auf die potenzielle Vervollständigung der V-Formation ein weiterer wichtiger Meilenstein. Letztendlich muss es jedoch über das markante Zwischenhoch aus dem Juli 2025 gehen, das Texas Instruments im Bereich von 222 US-Dollar ausgebildet hatte. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 190 US-Dollar zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
