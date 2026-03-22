Shell

Analysten heben Prognosen drastisch an! 22.03.2026, 14:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Shell-Tankstelle
© Symbolbild von Erik Mclean auf Unsplash
Geopolitische Spannungen und Angebotsschocks im Nahen Osten treiben die Erwartungen an steigende Energiepreise und sorgen für optimistischere Analystenprognosen für Shell. Gleichzeitig stärkt der Konzern mit milliardenschweren Aktienrückkäufen und starkem Cashflow seine Kapitalstruktur und erhöht den Gewinn je Aktie. Die Aktie reagiert bereits deutlich und nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch, während Anleger gespannt auf neue Impulse von der Hauptversammlung im Mai 2026 blicken.
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Shell 38,70 EUR -0,65 % Lang & Schwarz

Geopolitische Spannungen sorgen für neue Dynamik am Energiemarkt

Der britische Energiekonzern Shell profitiert aktuell gleich von mehreren Entwicklungen, die für börseninteressierte Beobachter relevant sind. Auf der einen Seite reagieren führende Investmentbanken auf die veränderte geopolitische Lage mit deutlich optimistischeren Prognosen. Auf der anderen Seite reduziert das Unternehmen selbst aktiv die Zahl seiner ausstehenden Aktien. Diese Kombination aus externem Rückenwind und interner Kapitalpolitik schafft eine bemerkenswerte Ausgangslage.

Auslöser für die angepassten Einschätzungen sind vor allem jüngste Angebotsschocks im Nahen Osten, die die Erwartungen an die Preisentwicklung am globalen Energiemarkt verschoben haben. Die Analysten von HSBC hoben in diesem Zusammenhang ihre Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 und 2027 spürbar an. Parallel dazu wurde auch das Kursziel nach oben korrigiert. Goldman Sachs bestätigte zudem seine Kaufempfehlung für den Energiekonzern und verweist ebenfalls auf die veränderten Rahmenbedingungen, die sich aus der geopolitischen Risikolage ergeben.

Starker Kursverlauf rückt 52-Wochen-Hoch in Reichweite

Die operative Entwicklung und die angepassten Markterwartungen spiegeln sich auch in der Kursentwicklung wider. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie um mehr als 21 Prozent zulegen und notiert aktuell bei 39,05 Euro. Damit bewegt sich der Titel in unmittelbarer Nähe zu seinem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch. Diese Entwicklung unterstreicht, wie stark der Markt die verbesserten Perspektiven bereits einpreist.

Milliarden-Cashflow ermöglicht aggressive Aktienrückkäufe

Zusätzlichen Impuls erhält die Shell-Aktie durch ein umfangreiches Rückkaufprogramm. Allein Mitte März zog das Unternehmen täglich über eine Million eigene Aktien aus dem Verkehr. Die Transaktionen werden unabhängig von Morgan Stanley durchgeführt und sind derzeit bis zum 1. Mai 2026 angesetzt. Durch die kontinuierliche Reduktion der ausstehenden Aktien dürfte sich rechnerisch auch der Gewinn je Aktie erhöhen.

Die Grundlage für diese Kapitalmaßnahmen liefert ein solides finanzielles Fundament. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern einen operativen Cashflow von 43 Milliarden US-Dollar sowie einen freien Cashflow von über 26 Milliarden US-Dollar. Ergänzend dazu wurden strukturelle Kostensenkungen in Höhe von 5,1 Milliarden US-Dollar realisiert. Damit erreichte das Unternehmen bereits drei Jahre früher als geplant das untere Ende seines Kostenziels für 2028.

Mit Blick nach vorn richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf den 19. Mai 2026. An diesem Termin wird das Management im Rahmen der Hauptversammlung den vollständigen Jahresbericht für 2025 präsentieren und die formellen Beschlüsse für das laufende Geschäftsjahr vorstellen. Diese Veranstaltung dürfte weitere Einblicke in die strategische Ausrichtung und Kapitalallokation des Konzerns liefern.

Bn-Redaktion/aw
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