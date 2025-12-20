Siemens Energy

20.12.2025, 16:04 Uhr

Siemens Energy zählt am Freitag zu den stärksten DAX-Werten und profitiert vom KI-Trend, der Energietechnologie-Unternehmen ins Anleger-Visier rückt. Der steigende Strombedarf durch Rechenzentren sorgt für neue Fantasie rund um den Konzern, obwohl dieser kein klassischer Tech-Wert ist. Eine starke Jahresbilanz und das positive Marktumfeld verstärken den Aufwärtstrend – die Aktie sendet ein starkes Signal für 2026.
KI-Fantasie elektrisiert den Kursverlauf

Siemens Energy zeigt sich am Freitag als einer der stärksten Werte im DAX und signalisiert damit womöglich das Ende einer kurzen Schwächephase. Nach mehreren volatilen Tagen kehrt Ruhe ein – und mit ihr die Hoffnung auf eine anhaltende Aufwärtsbewegung. Angetrieben wird die Aktie dabei von einem aktuellen Börsentrend: dem anhaltenden KI-Hype.

Der Zusammenhang ist klar: Der rasant steigende Strombedarf von Rechenzentren macht Energietechnologie-Unternehmen zu Profiteuren der KI-Revolution. Siemens Energy rückt so in das Blickfeld wachstumsorientierter Anleger, auch wenn das Unternehmen selbst kein klassischer Tech-Konzern ist. Starke Zahlen von Micron, ein positiver Ausblick bei Oracle sowie jüngste US-Inflationsdaten mit Entlastungspotenzial für die Notenbank geben dem Sektor zusätzlichen Rückenwind – Siemens Energy profitiert indirekt von diesem Umfeld.

Am Freitagvormittag notiert die Aktie zwar zunächst 0,2 Prozent schwächer, belastet von einem Pre-Close-Call, in dem das Management laut JP Morgan vor allem bekannte Inhalte vom letzten Kapitalmarkttag wiederholte. Doch zum Handelsschluss kehrt Optimismus zurück: Der Kurs steigt um 0,5 Prozent.

Starker Jahresabschluss sorgt für Schwung

Bereits seit Mitte November befindet sich Siemens Energy im Aufwind. Damals legte das Unternehmen seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 vor – Bilanzstichtag war der 30. September. Die Resultate überzeugten Marktteilnehmer und sorgten für eine nachhaltige Trendwende. Die zuvor monatelange Seitwärtsbewegung zwischen Oktober und November scheint damit endgültig passé.

Der DAX selbst zeigt sich ebenfalls freundlich: Ein Plus von 0,4 Prozent auf 24.288 Punkte spiegelt die allgemein gute Stimmung wider. Besonders die aktualisierten Wachstumsprognosen der Europäischen Zentralbank sowie die abgeschwächten US-Inflationsdaten stützen die Kursentwicklung am deutschen Aktienmarkt. Der temporäre Rückfall unter die Marke von 24.000 Punkten zu Wochenmitte gilt aus Marktsicht bereits als technische Bereinigung – eine neue Aufwärtsbewegung scheint möglich.

Anleger setzen auf Energie als KI-Gewinner

Die Bewertung von Siemens Energy bleibt ambitioniert, doch das hindert viele Investoren nicht daran, auf die Zukunftsperspektiven der Branche zu setzen. Die Hoffnung: Die digitale Transformation – vor allem durch Künstliche Intelligenz – treibt den globalen Energiebedarf weiter in die Höhe. Stromhungrige Rechenzentren könnten zu einem langfristigen Nachfragegaranten für Energielösungen werden, insbesondere im Bereich Stromnetze und Infrastruktur.

Obwohl Siemens Energy keine klassische Tech-Aktie ist, erhält der Titel durch den KI-Boom eine thematische Aufwertung. Der Markt sieht im Konzern einen indirekten Profiteur – und damit eine attraktive Story für das Jahr 2026. Der aktuelle Kursverlauf bestätigt: Die Fantasie ist zurück.

Bn-Redaktion/aw
