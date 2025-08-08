SMA Solar

SMA Solar: Auftragsflaute drückt Stimmung
© Symbolbild von Evgeniy Alyoshin auf Unsplash
Die Aktie von SMA Solar Technology steht unter Druck: Nach schwachen Halbjahreszahlen und einer trüben Prognose notiert das Papier aktuell bei 22,81 EUR. Anleger fragen sich, ob der Solartechnik-Spezialist nur eine Durststrecke durchläuft – oder ob größere Probleme bevorstehen.
Halbjahreszahlen zeigen klare Bremsspuren

SMA Solar erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 684 Millionen EUR, was einem Rückgang von rund 12 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der EBIT fiel auf 42 Millionen EUR – nach 77 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum. Als Hauptgrund nennt das Unternehmen die schwächere Nachfrage im Bereich Home Solutions, der um 27 % einbrach. Die Zurückhaltung der Endkunden sei auf gestiegene Finanzierungskosten und eine veränderte Förderlandschaft zurückzuführen.

Auftragseingang weiter rückläufig

Besorgniserregend ist vor allem der Blick in die Zukunft: Der Auftragseingang sank in den ersten sechs Monaten auf 605 Millionen EUR – ein Minus von knapp 20 %. Analysten warnen, dass die rückläufigen Bestellungen nicht nur ein saisonales Phänomen sind, sondern strukturelle Schwächen im Privatkundengeschäft offenbaren könnten. Besonders in Deutschland, traditionell ein Kernmarkt, seien viele Projekte wegen der unklaren Förderperspektiven auf Eis gelegt.

Analysten werden pessimistischer

Das schwache Zahlenwerk blieb nicht ohne Folgen: Mehrere Banken haben SMA Solar heruntergestuft. So senkte TipRanks die Aktie auf „Sell“, unter Verweis auf die „anhaltend schwache Auftragslage und finanzielle Anspannung“. Zwar bleibt die Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 42 % solide, doch die Liquidität könnte bei weiter sinkenden Margen unter Druck geraten.

Langfristige Trends sprechen für die Branche

Trotz der aktuellen Delle bleibt der übergeordnete Trend zur Solarenergie intakt. Weltweit steigen die Investitionen in erneuerbare Energien, und auch die Nachfrage nach gewerblichen Speicherlösungen wächst. SMA Solar könnte hiervon profitieren, wenn es gelingt, die Produktpalette im Großanlagensegment zu stärken und internationale Märkte stärker zu erschließen.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum herrscht Ernüchterung. Viele Anleger zeigen sich enttäuscht: „So viel Potenzial, aber die Führung kriegt es nicht auf die Straße“, meint ein User. Andere sehen die Kursdelle als Chance: „Solar bleibt ein Wachstumsmarkt – in zwei Jahren lachen wir drüber.“ Kritisch diskutiert wird die schwache Kommunikation des Managements, das Zahlen und Ausblick „zu nüchtern“ präsentiere.
Insgesamt dominiert verhaltener Optimismus – gepaart mit Skepsis über die kurzfristige Kursentwicklung.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
