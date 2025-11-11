Sony glänzt mit Halbjahreszahlen

Sony hat im ersten Halbjahr mit einem deutlichen Gewinnsprung und besser als erwarteten Zahlen überzeugt. Besonders stark entwickelten sich die Musik- und Halbleitersparten, während das Gaming-Geschäft schwächelte. Dank des schwachen Yen und der positiven Branchendynamik hob Sony seine Jahresprognose an – die Aktie reagierte mit einem Kurssprung.
Starke Halbjahreszahlen beflügeln den Kurs

Sony hat im ersten Halbjahr seines laufenden Geschäftsjahres mit deutlich besseren Ergebnissen überrascht als erwartet. Der Nettogewinn stieg von 501,9 Milliarden Yen im Vorjahr auf nun 570,5 Milliarden Yen. Das entspricht einem Gewinn je Aktie von 94,51 Yen gegenüber 82,34 Yen im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz legte zu – um 3,5 Prozent auf 5,729 Billionen Yen.

Die Reaktion an der Börse folgte prompt: Die Sony-Aktie sprang um 5,6 Prozent nach oben. Damit zählt der Technologiekonzern aktuell zu den stärkeren Werten im asiatischen Handelsumfeld. Anleger reagierten erfreut auf die Kombination aus verbesserten Fundamentaldaten und einem optimistischeren Ausblick.

Streaming boomt, Chips bleiben gefragt

Wesentlichen Anteil am Gewinnwachstum hatten die Musik- und Halbleitersparten. Im Zeitraum Juli bis September konnte Sony den operativen Gewinn um 10 Prozent auf 429 Milliarden Yen steigern. Im Musikbereich sorgten vor allem höhere Einnahmen aus dem Streaming-Geschäft für ein deutliches Plus. Parallel dazu profitiert der Konzern im Chipsegment vom anhaltenden Halbleiterboom, der vor allem durch die hohe Nachfrage nach Hightech-Komponenten in Automobilen, Smartphones und KI-Anwendungen getrieben wird.

Weniger erfreulich verlief hingegen das Geschäft mit Videospielen. Hier musste Sony Abschreibungen verbuchen, was das Ergebnis des Gaming-Segments belastete. Trotz starker Marken wie der PlayStation reichte die Performance nicht aus, um mit den Zugpferden Musik und Chips Schritt zu halten.

Höhere Prognose, Rückenwind vom Währungsmarkt

Angesichts der robusten Entwicklung passte Sony seine Prognose nach oben an. Der Konzern erwartet nun für das gesamte Geschäftsjahr bis Ende März 2026 einen operativen Gewinn von 1,43 Billionen Yen – das entspricht einer Anhebung um 8 Prozent. Als Gründe nennt das Management unter anderem die weiterhin starke Entwicklung in der Musik- und Halbleitersparte sowie eine deutlich geringere Belastung durch US-Zölle.

Ein weiterer Vorteil für Sony: Der schwache Yen. Die Währung verlor zuletzt gegenüber dem US-Dollar an Wert, was insbesondere exportorientierten Unternehmen wie Sony zugutekommt. Ihre Produkte werden international günstiger, was die Wettbewerbsfähigkeit steigert und Umsätze in Fremdwährungen beim Heimtransfer aufwertet.

Asiens Märkte uneinheitlich – Tech bleibt gefragt

Während der Nikkei-225 am Dienstag leicht um 0,3 Prozent auf 51.076 Punkte zulegte, blieben die übrigen asiatischen Börsen eher richtungslos. Besonders Technologiewerte konnten sich behaupten. In Seoul stiegen SK Hynix und Samsung Electronics jeweils um über 2 Prozent, in Tokio gewann Tokyo Electron 0,8 Prozent. Der starke Auftritt von TSMC am Vortag stützte das Sentiment zusätzlich.

Für Sony kommt die positive Branchenstimmung zur rechten Zeit. Mit Rückenwind aus dem Halbleitermarkt, anziehenden Streaming-Umsätzen und einem schwächeren Yen hat sich die Ausgangslage für den Konzern spürbar verbessert.

Bn-Redaktion/aw
