Sony
© Symbolbild von ZhenYang Teo auf Unsplash
Sony übernimmt für 390 Millionen Euro die Mehrheit an der Peanuts-Marke und hält nun 80 Prozent der Anteile. Der Deal stärkt Sonys IP-Portfolio im globalen Wettbewerb und soll vor allem das Streaming- und Lizenzgeschäft befeuern. WildBrain nutzt den Verkauf zur Schuldenfreiheit und fokussiert sich künftig auf eigene Marken und Digitalgeschäft.
Japan greift zu: Peanuts wechseln mehrheitlich den Besitzer

Mit einem Investment von 390 Millionen Euro hat Sony seine Anteile an der Peanuts-Marke massiv ausgebaut. Der japanische Unterhaltungskonzern stockte seine Beteiligung an Peanuts Holdings von bislang 39 Prozent auf insgesamt 80 Prozent auf, indem er weitere 41 Prozent vom kanadischen Medienunternehmen WildBrain übernahm. Damit sichert sich Sony die Kontrolle über eine der wertvollsten und langlebigsten Entertainment-Marken weltweit. Nur 20 Prozent verbleiben bei der Familie von Charles M. Schulz, dem legendären Erfinder von Snoopy, Charlie Brown und Co.

Die finale Vereinbarung wurde am 18. Dezember 2025 unterzeichnet – vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen. Doch bereits jetzt ist klar: Hinter dem Deal steckt weit mehr als nostalgische Markenliebe.

Peanuts als strategisches Asset im Milliardenmarkt

Die Peanuts stehen auch 75 Jahre nach ihrem Debüt wirtschaftlich blendend da. TV-Serien sind weiterhin erfolgreich, der Merchandise-Markt boomt und ein neuer Film für Apple TV+ befindet sich in Produktion. WildBrain hatte in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Höhenflug der Marke beigetragen – im Geschäftsjahr 2025 erreichte Peanuts ein neues Umsatzhoch.

Sony bringt jetzt seine eigene Infrastruktur ins Spiel: Das Filmstudio in Hollywood, das globale PlayStation-Ökosystem sowie die Musik- und Lizenzsparte eröffnen neue, lukrative Vertriebskanäle. Bereits seit 2018 hielt Sony eine Minderheitsbeteiligung an Peanuts, damals erworben für umgerechnet 236 Millionen kanadische Dollar. Mit der Mehrheitsübernahme will der Konzern die Marke nun tief in sein weltweites Content-Netzwerk integrieren – insbesondere durch die bis 2030 verlängerte Partnerschaft mit Apple TV+.

Intellektuelles Eigentum gilt in Zeiten von Streaming und IP-basierten Geschäftsmodellen als zentrales Wachstumsfeld. Sony sichert sich damit nicht nur Markenrechte, sondern eine wiederkehrende Einnahmequelle mit globaler Strahlkraft.

WildBrain zieht Kasse – und strukturiert um

Für WildBrain bedeutet der Verkauf der 41-Prozent-Beteiligung einen umfassenden Befreiungsschlag. Der Deal spült 630 Millionen kanadische Dollar in die Kassen – genug, um sämtliche Verbindlichkeiten zu tilgen und etwa 50 Millionen Dollar an jährlichen Zinszahlungen einzusparen. Nach Abzug aller Schulden bleibt dem Unternehmen ein Überschuss von über 40 Millionen Dollar.

CEO Josh Scherba sieht den Fokus künftig auf eigenen IPs wie Strawberry Shortcake und Teletubbies – beide Franchises verzeichneten zuletzt beeindruckende Wachstumsraten von rund 200 bzw. 60 Prozent. Zudem kündigte WildBrain Investitionen in Höhe von 50 bis 100 Millionen Dollar an, um das Premium-Digitalgeschäft (YouTube, FAST, AVOD) auszubauen und neue Technologien zu erschließen.

Das EBITDA aus der Peanuts-Beteiligung belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 27 Millionen Dollar – mit Konsolidierungseffekten waren es sogar 43 Millionen. Die eingesparten Zinskosten übertreffen den generierten Free Cashflow aus Peanuts – ein deutliches Signal, dass sich der Verkauf aus bilanzieller Sicht mehr als rechnet.

Obwohl WildBrain operative Aufgaben für Peanuts weiterhin übernimmt – etwa als Lizenzagentur in Europa, dem Nahen Osten und Asien – wurde die Prognose für das kommende Geschäftsjahr vorerst ausgesetzt. Grund: Die Segmentberichterstattung wird neu aufgesetzt, um der veränderten Konzernstruktur Rechnung zu tragen.

Ein weiteres Puzzlestück in Sonys Content-Strategie

Mit der Übernahme der Peanuts-Marke verstärkt Sony seine Position im globalen Wettbewerb um hochwertiges, markenstarkes Entertainment. Der Zugriff auf eine traditionsreiche, generationenübergreifende IP verschafft dem Konzern nicht nur ein emotional starkes Produkt, sondern auch ein ökonomisch stabiles Asset im Billionenmarkt für Inhalte.

Ob das unmittelbare Auswirkungen auf den Aktienkurs hat, bleibt offen. Doch langfristig positioniert sich Sony damit strategisch – in einem Marktumfeld, in dem Inhalte und Markenrechte zunehmend als Fundament für stabile Erträge gelten.

Bn-Redaktion/aw
