ASML NV vor Zahlenpublikation, Analysten erwarten Umsatzsprung und warnen vor 2026 14.10.2025, 14:46 Uhr

Spannung im Halbleitermarkt, ASML öffnet die Bücher – hohe Erwartungen im Raum: ASML NV vor Zahlenpublikation, Analysten erwarten Umsatzsprung und warnen vor 2026
© Symbolbild von ASML
ASML NV steht kurz vor der Veröffentlichung seiner neuen Quartalsbilanz. Analysten rechnen mit spürbarem Wachstum, doch der Ausblick auf das kommende Jahr wirft Fragen auf.
Erwartungen an Umsatz und Gewinn steigen

ASML wird am 15. Oktober die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal präsentieren. Analysten kalkulieren im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von etwa 5,25 Euro bei einem Umsatz von rund 7,55 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wäre das ein deutliches Plus. Im zweiten Quartal 2025 hatte das Unternehmen einen Umsatz von 7,692 Milliarden Euro gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von über 23 Prozent. Die Bruttomarge lag bei 53,7 Prozent und lag damit über den Erwartungen.

Auch die Auftragseingänge überzeugten zuletzt. Der Auftragsbestand gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für das weitere Wachstum. Hier hatte ASML zuletzt ein solides Niveau gehalten und neue Impulse aus dem Bereich Hochleistungsrechner und Künstliche Intelligenz erhalten.

Wachstumschancen treffen auf Unsicherheiten

Zwar zeigt sich das Unternehmen weiterhin wachstumsstark, doch die Perspektiven für das Jahr 2026 sind von Unsicherheit geprägt. Analysten äußern sich vorsichtig, da mögliche Rückgänge bei Bestellungen von Großkunden wie Intel und Samsung nicht auszuschließen sind. Hinzu kommen geopolitische Spannungen, insbesondere mit Blick auf das China-Geschäft, sowie regulatorische Hürden.

Zentral bleibt außerdem die Entwicklung im Bereich der sogenannten High NA Technologie. Verzögerungen bei der Markteinführung dieser neuen EUV Generation könnten den Schwung im operativen Geschäft bremsen. Entscheidend wird sein, ob ASML seine technologische Führungsposition in diesem Zukunftssegment behaupten kann.

Spekulativer Ausblick mit Kurswirkung

Sollten die Zahlen über den Prognosen liegen und neue Großaufträge hinzukommen, könnte dies für frischen Aufwind bei der Aktie sorgen. Andernfalls droht eine Korrektur, wenn der Ausblick für das kommende Jahr vorsichtiger ausfällt als erhofft. Angesichts hoher Bewertung und großer Erwartungen ist die Reaktion der Märkte offen.

Ausblick

Wird ASML mit seinen Geschäftszahlen zum Impulsgeber einer neuen Kursrallye oder sorgt ein defensiver Ausblick für Enttäuschung am Markt?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
