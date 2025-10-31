Anzeige
+++Buy the Dip? Ethereum explodiert während der Preis hinkt und Republic holt sich $100M für die Zukunft!+++
Spannung im Quantenmarkt, Anleger setzen auf neue Impulse bei D Wave und Quantum eMotion

Quantencomputing Aktien unter Strom, D Wave dominiert, Quantum eMotion zieht nach 31.10.2025, 18:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Spannung im Quantenmarkt, Anleger setzen auf neue Impulse bei D Wave und Quantum eMotion: Quantencomputing Aktien unter Strom, D Wave dominiert, Quantum eMotion zieht nach
© Symbolbild von Pixabay
Im Quantencomputing rücken zwei Unternehmen ins Rampenlicht. Während D Wave mit massivem Umsatzwachstum überzeugt, lebt Quantum eMotion von spekulativen Erwartungen. Neue Zahlen könnten den nächsten Kursschub auslösen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
D-Wave Quantum 31,39 EUR +0,18 % Lang & Schwarz
IonQ 52,71 EUR +0,51 % Lang & Schwarz
Rigetti Computing 37,38 EUR +1,08 % Baader Bank

D Wave mit realem Wachstum, Quantum eMotion bleibt spekulativ

D Wave Quantum meldete für das erste Quartal 2025 einen Umsatz von 15 Millionen US Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 509 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Bruttogewinn belief sich auf 13,9 Millionen US Dollar, der Kassenbestand zum Quartalsende lag bei 304,3 Millionen US Dollar. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 42 Prozent auf 3,1 Millionen US Dollar, die liquiden Mittel lagen bei rund 819 Millionen US Dollar. Damit festigt D Wave seine Rolle als Vorreiter im Bereich kommerzieller Quantencomputing Anwendungen. Das Unternehmen entwickelt unter anderem annealing basierte Quantencomputer und bietet Cloud basierte Lösungen für Forschung und Industrie. Quantum eMotion hingegen ist in einem deutlich früheren Entwicklungsstadium. Der Fokus liegt auf quantenbasierten Zufallszahlengeneratoren und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen profitiert derzeit vor allem von Marktfantasie und dem allgemeinen Hype rund um Quantenanwendungen.

Wachstumsstory unter Druck, Märkte fordern Beweise

Trotz beeindruckendem Wachstum meldete D Wave im zweiten Quartal einen unerwartet hohen Verlust. Das nährt Zweifel an der Rentabilität und stellt den weiteren Wachstumspfad auf den Prüfstand. Investoren achten nun verstärkt auf konkrete Fortschritte bei Systemverkäufen, neuen Partnerschaften und der Monetarisierung von Cloud Anwendungen. Quantum eMotion steht noch stärker unter Beobachtung. Ohne belastbare Geschäftszahlen bleibt der Aktienkurs stark durch Erwartungen getrieben. Konkrete Meilensteine oder Kooperationen könnten hier jedoch kurzfristig für deutliche Kursausschläge sorgen.

Marktumfeld befeuert Kursbewegungen

Im Quantencomputing Segment gilt D Wave als technologischer First Mover mit tatsächlicher Marktpräsenz. Nebenkonkurrenten wie IonQ oder Rigetti verfolgen ähnliche Ambitionen, konnten jedoch zuletzt nicht mit vergleichbaren Wachstumsraten punkten. Positive Nachrichten von D Wave wirken daher häufig auf den gesamten Sektor. Der Markt gewichtet derzeit Zukunftsfähigkeit höher als kurzfristige Gewinne, was die Kursvolatilität zusätzlich verstärkt.

Kommt jetzt die nächste Kursreaktion

Der anstehende Quartalsbericht von D Wave könnte zur Nagelprobe werden. Gelingt es, den Wachstumspfad zu bestätigen und gleichzeitig operative Fortschritte aufzuzeigen, könnte das frische Impulse liefern. Bei Quantum eMotion bleibt abzuwarten, ob mehr als Vision geboten wird. Entscheidet sich der Markt für solide Technologie oder spekulative Fantasie? Die kommenden Wochen dürften zeigen, welche Strategie im Quantencomputing belohnt wird.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM4XDE
Ask: 1,30
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM4XDE. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Führungswechsel und Milliardenübernahme erschüttern die …

17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Südkorea investiert Milliarden in KI – Aktien reagieren sofort…

16:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekord-Weihnachten: Apple erwartet bestes iPhone-Quartal aller …

13:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vergeigt der Dax das Wochenfinale? Infineon nimmt vor den Zahlen …

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

S&P 500 Meilenstein: Amazon-Zahlen sichern die Rekord-Rallye

12:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

META | 125-Milliarden-REKORD: Trotz 14% Kurssturz: Die Anleihe, die …

10:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Durch die Decke! Amazon nach Zahlen außer Rand und Band

9:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktien-Alarm: Chipotle-Aktie bricht historisch ein

Gestern 18:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer