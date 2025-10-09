Anzeige
Spannung vor Bilanz: Wie stark schlägt sich Delta in schwierigem Umfeld

Delta Air Lines vor Quartalszahlen – Erwartungen und Risiken für die Aktie 09.10.2025, 11:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Spannung vor Bilanz: Wie stark schlägt sich Delta in schwierigem Umfeld
© Symbolbild von Unsplash
Delta Air Lines steht kurz vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das abgelaufene Quartal, während Analysten mit einem soliden operativen Ergebnis rechnen. Im Fokus stehen internationales Wachstum, Kostenkontrolle und die Einschätzung der aktuellen Nachfragedynamik.
Prognosen im Fokus der Anleger

Für das dritte Quartal rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von rund 1,56 US-Dollar bei einem Umsatz von etwa 15,94 Milliarden US-Dollar. Delta selbst hatte zuvor eine unternehmensinterne Prognose zwischen 1,25 und 1,75 US-Dollar Gewinn je Aktie sowie Umsätze zwischen 14,9 und 15,2 Milliarden US-Dollar genannt. Damit liegt der eigene Ausblick teilweise unter den Markterwartungen, was auf mögliche Überraschungen hindeutet.

Im Gesamtjahr rechnet Delta mit einem Gewinn zwischen 5,25 und 6,25 US-Dollar je Aktie. Zudem erwartet das Unternehmen einen freien Cashflow zwischen 3 und 4 Milliarden US-Dollar, mit dem es plant, etwa 3 Milliarden US-Dollar an Schulden zu tilgen. Ratingagenturen wie Fitch bestätigen diese Entwicklung mit einem Kreditrating von BBB minus bei positiver Tendenz.

Bereits im zweiten Quartal hatte Delta positiv überrascht: Das Unternehmen erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,10 US-Dollar bei einem Umsatz von 15,5 Milliarden US-Dollar. Die vollständige Jahresprognose wurde daraufhin wieder aktiviert, gleichzeitig wurde die Quartalsdividende um ein Viertel angehoben.

Stärken, Unsicherheiten und Marktpotenzial

Delta profitiert von einer starken Position im internationalen Flugverkehr sowie im Premiumsegment. Auch das Vielfliegerprogramm zählt zu den ertragreicheren Geschäftsbereichen. Analysten heben die stabile Kostenstruktur und das klare Management hervor. Eine überzeugende Bilanz könnte Signalwirkung für die gesamte Branche entfalten, denn Delta gilt häufig als Gradmesser für den Airline-Sektor.

Allerdings zeigt die vorsichtige Prognose auch interne Unsicherheiten. Insbesondere im Inlandsgeschäft sieht das Management mögliche Belastungen. Dazu kommen externe Risiken wie steigende Kerosinpreise, geopolitische Einflüsse und makroökonomische Spannungen. Auch operative Störungen, wie der IT-Ausfall im Jahr 2024 infolge eines Softwarefehlers, bleiben als Risikofaktor präsent.

Aus technischer Sicht zeigt die Aktie Stärke: Der Relative-Strength-Wert liegt bei 75 und signalisiert eine überdurchschnittliche Entwicklung im Marktvergleich.

Ausblick

Die anstehenden Zahlen könnten richtungsweisend sein. Gelingt es Delta, trotz der Unsicherheiten über den Erwartungen zu liefern, wäre das ein starkes Signal an Investoren und Konkurrenten. Scheitert das Unternehmen jedoch an seinen eigenen Zielen, droht ein Vertrauensverlust im Markt. Kippt die Stimmung oder gelingt ein neuer Auftrieb?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
