Spannung vor der Bilanzveröffentlichung – Nordex im Fokus der Anleger

Nordex vor Zahlen – wie viel Potenzial steckt im neuen Quartal? 03.11.2025, 15:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Spannung vor der Bilanzveröffentlichung – Nordex im Fokus der Anleger: Nordex vor Zahlen – wie viel Potenzial steckt im neuen Quartal?
© Symbolbild von Nordex
Nordex steht kurz vor der Präsentation seiner neuen Quartalszahlen. Die Erwartungen sind hoch, und ein positiver Überraschungseffekt könnte den Kurs beflügeln.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 25,90 EUR +1,69 % Lang & Schwarz
Siemens Energy 110,45 EUR +2,84 % Tradegate
Vestas Wind Systems 5,90 EUR -0,42 % L&S Exchange

Vorläufige Zahlen setzen Maßstäbe

Nordex veröffentlicht am 4. November die Ergebnisse für das am 30. September beendete Quartal. Analysten rechnen mit einem Umsatz von rund 1,81 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von etwa 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1,67 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie wird im Schnitt bei 0,228 Euro erwartet, deutlich über den 0,01 Euro aus dem Vorjahr. Bereits vorab veröffentlichte Eckdaten deuten auf ein starkes Quartal hin. Das operative Ergebnis lag bei rund 136 Millionen Euro. Damit erreichte Nordex eine operative Marge von etwa 8 Prozent. Diese Entwicklung führte dazu, dass das Unternehmen die Prognose für die operative Marge im Gesamtjahr auf 7,5 bis 8,5 Prozent anhob. Zuvor lag der Zielkorridor bei 5 bis 7 Prozent. Der Umsatzrahmen bleibt mit 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro unverändert.

Profitabilität gewinnt an Bedeutung

Die Zahlen zeigen: Nordex profitiert von einer verbesserten Kostenstruktur und effizienteren Abläufen. Trotz stabiler Umsätze ist das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr nahezu doppelt so hoch. Der Aufwärtstrend bei der Marge unterstreicht den Kurs des Unternehmens in Richtung höherer Profitabilität. Besonders das Servicegeschäft und die Projektabwicklung trugen laut Management zu dieser Entwicklung bei. Die Prognoseanhebung sendet ein Signal an den Markt, Nordex sieht sich für das laufende Jahr gut aufgestellt.

Risiken bleiben präsent

Trotz positiver Impulse bleiben Herausforderungen bestehen. Saisonal schwankende Auftragseingänge, mögliche Unterbrechungen in den Lieferketten und das volatile Marktumfeld für Windenergie könnten weiterhin belasten. Einige Analysten äußern sich zurückhaltend und warnen davor, die aktuellen Margenzuwächse voreilig auf das kommende Jahr zu übertragen. Die Branche bleibt unter Druck, auch Wettbewerber wie Siemens Energy oder Vestas kämpfen mit strukturellen und regulatorischen Hürden.

Ausblick mit Spannung erwartet

Die Frage bleibt, ob Nordex die vorläufigen Erfolge mit den offiziellen Zahlen bestätigen kann. Entscheidend wird sein, ob die Ziele bei Umsatz und Marge übertroffen werden und ob das Management bereits Hinweise auf die Entwicklung im kommenden Jahr gibt. Bleibt das höhere Margenniveau stabil, und wie stark kann das Servicegeschäft weiter wachsen? Die Antworten auf diese Fragen könnten entscheidende Impulse für die Aktie liefern.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM6JD1
Ask: 3,96
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM6JD1. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
2 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
4 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
5 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
6 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
7 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KI-Megadeal: Amazon sichert sich OpenAI-Milliarden: AWS schlägt im …

16:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung im Premiummodemarkt, Hugo Boss AG steht vor dem …

15:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber straucheln weiter: Kommen bei dieser Gold-…

13:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Flügel aus Stahl: Airbus trotzt Engpässen

13:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD rutscht ab: Konkurrenz und Absatz drücken Kurs

12:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft nach Zahlen: Das ist gar nicht gut

12:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ryanair übertrifft Prognosen: Mehr Passagiere, mehr Profit

12:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz – Aktie …

11:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer