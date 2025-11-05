Asiens Krypto-Boom startet:
Spannung vor Quartalszahlen, DHL Group erwartet Ergebnis für Q3 am 6. November

Jetzt zählt es, DHL Group legt neue Geschäftszahlen vor und Anleger warten gespannt 05.11.2025, 19:18 Uhr

© Symbolbild von DHL
Am 6. November präsentiert die DHL Group die Ergebnisse für das am 30. September beendete dritte Quartal. Die Erwartungen sind hoch, denn das Zahlenwerk könnte neue Impulse für den gesamten Logistiksektor setzen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Kuehne + Nagel International 162,98 EUR +0,82 % Lang & Schwarz
DHL Group 39,83 EUR +2,29 % TTMzero RT
DAX 24.109,64 PKT +0,94 % Ariva Indikation
Fedex 224,80 EUR +2,46 % Lang & Schwarz
United Parcel Service Registered (B) 81,42 EUR +0,49 % Lang & Schwarz

Erwartungshaltung an ein Schlüsselunternehmen

Die DHL Group erzielte im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von rund 20,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis blieb nahezu auf Vorjahresniveau. Damit zeigte der Konzern Stabilität in einem Umfeld mit schwierigen Marktbedingungen, insbesondere im Bereich Expressversand und internationale Frachtdienstleistungen. Für das dritte Quartal 2025 rechnen Analysten mit einem Ergebnis je Aktie von etwa 0,6177 Euro. Die genauen Zahlen werden am 6. November veröffentlicht.


Druck auf Margen bei schwacher Konjunktur

Die schwache Weltwirtschaft, fragile Lieferketten und gedämpfte Konsumlaune belasten die Branche. Die DHL Group steht vor der Herausforderung, trotz geringerer Versandmengen ihre Ertragskraft zu halten. Entscheidend ist, ob operative Effizienzmaßnahmen ausreichen, um sinkende Volumina und höhere Kosten auszugleichen. Sollte dies gelingen, wäre das ein starkes Signal an den Kapitalmarkt. Enttäuschende Zahlen könnten jedoch die Befürchtung verstärken, dass die Branche vor einem länger anhaltenden Abschwung steht.

Branchenvergleich mit Signalwirkung

Im internationalen Vergleich stehen Unternehmen wie FedEx und United Parcel Service unter ähnlichem Druck. Auch Kuehne und Nagel aus dem DAX gelten als wichtiger Indikator für die Lage im globalen Logistikmarkt. Die DHL Group verfolgt aktuell eine Strategie der Ergebnisstabilität anstelle aggressiven Wachstums. Dieser Ansatz hat sich bisher bewährt, doch bleibt die Unsicherheit hoch. Energiepreise, Wechselkurse und das Preisniveau im Frachtbereich könnten das Quartalsergebnis stärker beeinflussen als bislang erwartet.

Ausblick

Ob die DHL Group die Erwartungen erfüllen kann, entscheidet nicht nur über die kurzfristige Kursentwicklung. Vielmehr steht zur Debatte, ob Logistikunternehmen ihre Position in einem herausfordernden Marktumfeld behaupten können. Gibt das Management eine klare Richtung für das Jahr 2026 vor, könnte dies über die Stimmung im gesamten Sektor entscheiden.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
