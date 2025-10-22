Goldrausch:
Das Comeback – diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Anzeige
Spektakuläre Preiseinbrüche bei Gold und Silber

Barrick, Newmont & Co. schwimmen. Wie geht’s weiter? 22.10.2025, 13:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Spektakuläre Preiseinbrüche bei Gold und Silber: Barrick, Newmont & Co. schwimmen. Wie geht’s weiter?
© Foto von rc.xyz NFT gallery auf Unsplash
An den gestrigen Dienstag (21. Oktober) wird man noch lange zurückdenken; zumindest wenn man im Edelmetallsektor engagiert war. Über Gold und Silber brachen gestern imposante Abverkaufswellen herein. Die Dämme brachen. Die Aufwärtsbewegungen der beiden Edelmetalle stehen nun zur Disposition.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 25,76 EUR -5,54 % Gettex

Was passierte gestern?

Die eine Erklärung für die spektakulären Preiseinbrüche bei Gold und Silber gibt es wohl nicht. Es war eher ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Die Rallye war am Anschlag. Der Korrekturbedarf war sowohl bei Gold als auch bei Silber immens. Es bedurfte nur eines Auslösers. Leichte Entspannungssignale in Geo- und Handelspolitik lieferten vermeintlich diesen Auslöser. Dass das Ganze noch von einem leicht erstarkenden US-Dollar flankiert wurde, reichte schließlich aus, um die „Herde“ aufzuscheuchen und losstürmen zu lassen. Die relative Marktenge bei Gold und vor allem bei Silber sorgte dann für den Rest. 

Wie könnte es nun weitergehen?

Die Wucht und die Vehemenz des Abverkaufs lassen für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwarten. Es könnte noch eine gewisse Zeit dauern, bis sich der Abverkauf ausgetobt hat. Der eine oder andere Preisrutsch könnte noch folgen. Zunächst gilt es, den Ausbau tragfähiger Korrekturböden abzuwarten. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn Gold die 4.000 US-Dollar verteidigen könnte und Silber nicht unter die 48 US-Dollar fällt. Doch selbst Rücksetzer auf 3.430 US-Dollar (Gold) und 43 US-Dollar (Silber) würden das übergeordnet bullische Szenario nicht ins Wanken bringen.

Barrick, Newmont & Co. schwimmen. Wie geht’s weiter?  

Die Produzentenaktien litten unter den Preiseinbrüchen. Bei der Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) schnappte die Falle in Form einer Doppeltopformation zu. 

Barrick Mining Aktienchart

Über dem Kursverlauf der Aktie thront eine Doppeltopformation. Die Turbulenzen haben dazu geführt, dass der Unterstützungsbereich um 32,2 US-Dollar aufgegeben werden musste. Barrick Mining löste damit ein Verkaufssignal aus. Damit manifestierte sich auch der Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends (rot dargestellt). Mit dem Kursbereich von 30 US-Dollar / 28,2 US-Dollar steht nun die nächste wichtige Unterstützungszone im Feuer. Ein Rücksetzer unter die 28,2 US-Dollar würde die charttechnische Lage weiter verschärfen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es einer raschen Rückkehr über die 32,2 US-Dollar. Ein Vorstoß über die 36,2 US-Dollar käme einem Befreiungsschlag gleich. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Das Warten geht weiter: DHL Group scheitert am Widerstand

13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix nach Zahlen: Aktie unter Druck. Wie könnte es nun …

12:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Chipkrise rückt zurück ins Rampenlicht der Märkte: Mercedes-Benz …

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung vor dem Quartalsreport bei Tesla, Nervosität trifft auf…

11:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix vor dem Sprung – neue Wege für Wachstum und …

Gestern 20:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Biotech-Wende: Nach 4 Jahren Crash: Illumina-Aktie vor massivem …

Gestern 19:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Edelmetall-Korrektur: Gold und Silber stürzen ab: Ende der Rekord-…

Gestern 18:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Übernahmefantasie treibt Warner Bros Discovery Aktie in neue Hö…

Gestern 18:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer