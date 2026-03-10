Cleantech für LKW, Bergbau & Ölindustrie:
Stärke im Rüstungssektor

Hensoldt und Rheinmetall trotzen dem Marktdruck 10.03.2026, 10:28 Uhr

Symbolbild Panzerkette
© Bild von Wolfgang Brauner auf Pixabay
Die Verschärfung der geopolitischen Lage im Nahen Osten rückt die Rüstungsbranche am Montag erneut in das Zentrum des Anlegerinteresses. Während der breite Markt unter der massiven Ölpreis-Rally und der Sorge um eine Blockade der Straße von Hormus leidet, zeigen Verteidigungswerte europaweit eine beeindruckende relative Stärke. Besonders am deutschen Aktienmarkt stechen Rheinmetall und Hensoldt hervor.
Hensoldt profitiert von Kaufempfehlung
Im DAX kletterten die Papiere von Rheinmetall gegen den Trend um über 2 % auf 1.629 Euro. Noch deutlicher fiel die Reaktion bei Hensoldt im MDAX aus. Die Aktien des Radarspezialisten sprangen um gut 6 % nach oben. Haupttreiber war hier eine frische Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies. Der zuständige Analyst Ben Brown hob das Urteil von „Hold“ auf „Buy“ und beließ das Kursziel bei 90 Euro. Er verwies dabei auf die Rekordnachfrage nach Luftverteidigungssystemen, die auch 2026 anhalten dürfte. Laut Brown wirken die bisherigen Ziele des Managements für den freien Finanzmittelfluss angesichts hoher Anzahlungen zu konservativ, was die Aktie nach dem jüngsten Kursrückgang nun wieder attraktiv mache.

Gelungener Börsengang in unruhigem Umfeld
Besondere Beachtung fand zum Wochenstart zudem das Börsendebüt des Lübecker Marinetechnik-Spezialisten Gabler im Scale-Segment. Trotz des schwachen Marktumfelds wurde der Ausgabepreis mit 44 Euro am oberen Ende der Spanne festgelegt. In den ersten Handelsminuten kletterte der Kurs des U-Boot-Zulieferers sogar bis auf 49,50 Euro. Das erfolgreiche IPO unterstreicht das hohe Investoreninteresse an spezialisierter Verteidigungstechnik in Zeiten zunehmender globaler Unsicherheit.

Langfristige Trends im Fokus
Da sich die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Iran-Kriegs zerschlagen hat und das Weiße Haus von einer Dauer von mehreren Wochen ausgeht, richten Investoren ihren Blick verstärkt auf Raketenabwehrsysteme. Experten der Citigroup sehen hierzulande vor allem Zulieferer wie Hensoldt für das Iris-T-System oder Rheinmetall mit seinem Skyranger-System im Vorteil. Auch europaweit blieben Werte wie Thales in Paris oder BAE Systems in London gefragt, da die Blockade der Straße von Hormus den Schiffsverkehr massiv einschränkt und die Energieversorgung bedroht.

Fazit für Anleger
Rüstungs-Aktien bleiben das Absicherungsinstrument der Stunde. Die Kombination aus geopolitischer Notwendigkeit und einer attraktiveren Bewertung bei Werten wie Hensoldt stützt den Sektor. Solange die Spannungen im Nahen Osten anhalten, dürfte das Interesse an Titeln, die von steigenden Verteidigungsausgaben profitieren, hoch bleiben.

 

Bn-Redaktion/js
