Kupfer-Schock!:
Kupferpreis vor Rallye? Neuer Explorer im Fokus!
Anzeige
Starker Kursanstieg bei Hypoport, neue Perspektiven für 2026 im Blick

Hypoport Aktie auf Wachstumskurs, führt positive Aussicht 2026 zu Gewinnrekorden 10.11.2025, 11:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Starker Kursanstieg bei Hypoport, neue Perspektiven für 2026 im Blick: Hypoport Aktie auf Wachstumskurs, führt positive Aussicht 2026 zu Gewinnrekorden
© Symbolbild von Pixabay
Der Finanzdienstleister Hypoport SE meldet eine deutlich verbesserte Geschäftslage und zeigt sich für das Jahr 2026 ausgesprochen zuversichtlich. Die Aktie legt kräftig zu, der Kapitalmarkt richtet den Blick nach vorne.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
HYPOPORT 120,80 EUR +3,42 % Gettex
TecDAX 3.508,22 PKT +0,03 % Ariva Indikation

Erwartungssprung beflügelt Kurs

Hypoport verzeichnete im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 560 Millionen Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von etwa 17,9 Millionen Euro. Für 2025 rechnete das Unternehmen zunächst mit mindestens 640 Millionen Euro Umsatz und einem Rohertrag von über 270 Millionen Euro. Dieser Ausblick wurde jüngst angepasst, aktuell erwartet der Konzern mindestens 600 Millionen Euro Umsatz sowie einen Rohertrag von mindestens 260 Millionen Euro. Das EBIT Ziel bleibt mit 30 bis 36 Millionen Euro unverändert bestehen.

Gewinnchance oder Bewertungsrisiko

Für das Jahr 2026 kalkulieren Analysten mit einem Gewinn je Aktie von etwa 5,43 Euro. Die mittleren Kursziele bewegen sich dabei um 265 Euro, was mehr als eine Verdopplung gegenüber dem aktuellen Niveau darstellen würde. Die hohe Bewertung, basierend auf einem Kurs Gewinn Verhältnis von über 50, reflektiert jedoch ambitionierte Erwartungen. Sollte Hypoport die prognostizierten Wachstumsraten erreichen, wäre ein Bewertungsaufschlag denkbar. Bei Verzögerungen im Plattformgeschäft oder anhaltenden Herausforderungen in der Immobilienfinanzierung droht jedoch Rückschlagpotenzial.

Signalwirkung für den Finanzsektor

Die Entwicklung bei Hypoport wirkt auch über das eigene Unternehmen hinaus. Der Fintech Bereich und Plattformanbieter aus dem Immobilienumfeld könnten von einer erfolgreichen Geschäftsentwicklung profitieren. Das Interesse an strukturellen Erholungen nach schwachen Jahren wächst, vor allem im TecDAX und bei wachstumsstarken Titeln mit Bezug zu digitaler Finanzierung. Doch auch hier bleibt der Markt wachsam, nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Zielanpassung bei Hypoport.

Ausblick

Gelingt Hypoport tatsächlich der operative Durchbruch im Jahr 2026 und folgt daraus ein neuer Gewinnrekord? Oder stellen sich die angekündigten Potenziale als zu ambitioniert heraus, wenn das Marktumfeld nicht wie erwartet mitspielt?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MJ7910
Ask: 1,88
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MJ7910. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
2 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
3 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
4 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
5 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
6 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax startet mit Schwung in die neue Handelswoche: Hannover Rück …

13:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutz nach Zahlen: Das sieht gar nicht gut aus. Die nächsten …

11:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir wächst rasant, doch Investoren zweifeln an der …

11:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DHL Group ersetzt Filialen: Aktie im Höhenflug

Gestern 16:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Daimler Truck stürzt ab: Nordamerika im Krisenmodus

Gestern 14:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber vor der Trendwende: Diese Produzentenaktie könnte …

Gestern 9:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Bank – Knallt…

Gestern 8:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Musk-Konzern vor Richtungsentscheidung: Tesla-Aktionäre stoppen …

Samstag 16:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer