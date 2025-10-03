Steht der Dax vor einem spektakulären Wochenfinale? Deutsche Bank – Das könnte bald knallen

Steht der Dax vor einem spektakulären Wochenfinale?

Dem Dax steht ein spannendes und womöglich auch spektakuläres Wochenfinale ins Haus. Ungeachtet des heutigen Feiertags wird an den deutschen Börsenplätzen gehandelt. Und es könnte ein richtungsweisender Handel werden. In den letzten Handelstagen wies der Dax ein veritables Momentum auf. Der Sprung über die 24.000 Punkte hat noch einmal für neuen Schwung gesorgt. Aktuell bewegt sich der Index im Kursbereich von 24.500 Punkten und damit in unmittelbarer Reichweite zum bisherigen Rekordhoch bei knapp 24.639 Punkten. Ein Wochenschluss auf einem neuen Rekordhoch wäre aus bullischer Sicht das Idealszenario. Es ist allerdings noch ein steiniger Weg bis dahin. Nicht zuletzt werden in den USA im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) noch eminent wichtige Konjunkturdaten (unter anderem US-Arbeitsmarktbericht September, ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen September) erwartet. Ob ihrer Bedeutung könnten die Daten noch einmal frischen Wind bringen.
Auf den ersten Blick wirkt die Aktie der Deutschen Bank trotz Konsolidierung stabil. Doch ein zweiter Blick mahnt zur Vorsicht. Aus charttechnischer Sicht könnte sich etwas zusammenbrauen.

Deutsche Bank – Das könnte bald knallen

Die Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) bildete in den letzten Wochen eine potenzielle Doppeltopformation aus. Noch wurde diese Formation nicht vollendet, doch das scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Aktienanalyse

Kürzlich scheiterte die Aktie mit dem Versuch, das markante August-Hoch bei 32,1 Euro aufzubrechen. Einsetzende Gewinnmitnahmen zwangen die Deutsche Bank zurück auf die eminent wichtige Unterstützung von 30 Euro. In Verbindung mit den 29 Euro bilden die 30 Euro die zentrale Unterstützungszone. Der Kursbereich 30 Euro / 29 Euro sollte daher unter allen Umständen nicht unterschritten werden, anderenfalls würde die Doppeltopformation vollendet werden. In diesem Fall könnte es zu weiteren Abgaben in Richtung 26 Euro kommen. Dass der bisherige Aufwärtstrend bereits verlassen wurde, erhöht die Brisanz der Lage deutlich.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Deutsche Bank muss nachhaltig über die 32,1 Euro, um die Tür auf der Oberseite weit aufzustoßen. Hingegen sollten etwaige Rücksetzer unter die Zone 30 Euro / 29 Euro ausbleiben, um das Korrekturszenario nicht anzuheizen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Warburg Research hoben kürzlich das Kursziel für die Deutsche Bank von 27,8 Euro auf 30,4 Euro an. Das Votum lautet indes unverändert „hold“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
