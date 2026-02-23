Steht der Goldpreis vor neuen Rekorden? Barrick Mining – Aktie läuft wieder an. Rallye vor Fortsetzung

Brandheißes Rohstoff-Comeback
Lithium aus Finnland: Strategische Investmentchance im EU-Rohstoffboom
Die von vielen Analysten bereits beendet geglaubte Goldrallye erlebt in diesen Tagen offenkundig ihre Fortsetzung. Der Goldpreis legte in den letzten Tagen kräftig zu und übersprang mit den 5.090 US-Dollar einen eminent wichtigen Bereich. Das frische Kaufsignal könnte das Edelmetall nun bis an die 5.500 US-Dollar tragen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 41,11 EUR +0,99 % TTMzero RT
Gold 5.153,04 USD +0,31 % Lang & Schwarz

Einmal mehr erwies sich der US-Präsident als entscheidender Impulsgeber für Gold, Silber & Co. So kassierte der Oberste US-Gerichtshof am Freitag zunächst Trumps Zölle, die er auf Grundlage des Notstandsgesetzes erlassen hatte, ein. Es brandete Jubel an den Finanzmärkten auf. Doch Trump wäre nicht Trump, wenn er nicht eine passende Antwort parat hätte. Und die kam prompt in Form neuer Zolldrohungen. Handelspartner der USA sind einigermaßen verunsichert. Und diese Unsicherheit überträgt sich auf die Börsen. 

Zu den Profiteuren der aktuellen Verunsicherung zählt einmal mehr Gold. Gold als Inbegriff des sicheren Hafens erfährt derzeit enormen Zulauf. Aktuell notiert der Goldpreis bei 5.140 US-Dollar und ist damit drauf und dran, in Richtung Rekorde (5.500 US-Dollar) zu laufen. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Goldpreisentwicklung bekommen auch die Produzentenaktien die zweite Luft. In der zurückliegenden Konsolidierung bzw. Korrektur dürften die Aktien Kräfte gesammelt haben. 

Barrick Mining – Aktie läuft wieder an. Rallye vor Fortsetzung 

Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) legte kürzlich die Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2025 vor. Wir berichteten über das Zahlenwerk und über den Ausblick auf 2026 des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten im Kommentar vom 08. Februar. 

Barrick Mining Aktienchart

Trotz Korrektur macht die Aktie einen bärenstarken Eindruck. So gelang es Barrick Mining, den kurzfristigen etwas steiler verlaufenden Aufwärtstrend erfolgreich zu verteidigen. Gleiches gilt für die eminent wichtige Unterstützung von 40 US-Dollar. Damit blieb die Aktie innerhalb des bullischen Szenarios und hatte damit beste Voraussetzungen, die Rallye wieder aufzunehmen.

Die Wiederaufnahme der Rallye ist nun offenkundig angelaufen. Barrick Mining setzt zur Stunde den markanten Widerstandsbereich um 50 US-Dollar unter Druck. Dieser verstellt den Weg zum gültigen 52-Wochen-Hoch im Bereich von 54,6 US-Dollar. Damit ist aus charttechnischer Sicht die Aufgabenstellung klar definiert – Barrick muss über die 50 US-Dollar und sollte nicht unter die 40 US-Dollar zurücksetzen. Ein Rücksetzer unter die 40 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen.

