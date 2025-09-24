Stellantis

Werkstillstand trifft Aktie, Zukunft bleibt offen 24.09.2025, 19:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Stellantis: Werkstillstand trifft Aktie, Zukunft bleibt offen
© Symbolbild von Programa Bahia Motor auf Wikimedia Commons
Die Aktie von Stellantis notiert aktuell bei 8,188 EUR und steht im Fokus von Investoren. Der Konzern, einer der größten Automobilhersteller der Welt mit Marken wie Peugeot, Fiat, Jeep und Opel, meldete zuletzt solide Halbjahreszahlen. Gleichzeitig sorgen Produktionspausen und ein herausforderndes Marktumfeld für Unsicherheit. Wo steht Stellantis im Herbst 2025 – und welche Perspektiven ergeben sich für Anleger?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Stellantis 8,175 EUR -2,43 % Lang & Schwarz

Halbjahreszahlen zeigen Stabilität

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Stellantis einen Umsatz von 98,3 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte operative Ergebnis (AOI) lag bei 12,1 Milliarden Euro, eine Marge von soliden 12,3 %. Damit bestätigt das Unternehmen seine Fähigkeit, trotz schwächelnder Autonachfrage in Europa und anhaltender Kostensteigerungen profitabel zu bleiben.

Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Nordamerika, wo SUV- und Pickup-Modelle weiterhin hohe Margen abwerfen. Schwächer lief es hingegen in Europa, wo Elektrofahrzeuge unter Preisdruck stehen und die Nachfrage nach klassischen Verbrennern abnimmt.

Produktionspause im Poissy-Werk

Für Schlagzeilen sorgte zuletzt die Entscheidung, die Fertigung im traditionsreichen französischen Poissy-Werk vorübergehend auszusetzen. Grund sind laut Unternehmensangaben schwächere Bestellungen im Kleinwagensegment und die Anpassung der Produktion an die Nachfrage. Betroffen sind vor allem Modelle von Peugeot und Opel. Auch wenn es sich offiziell um eine „temporäre Maßnahme“ handelt, wirft die Pause Fragen zur strategischen Ausrichtung auf.

Herausforderungen im EV-Markt

Stellantis investiert massiv in Elektromobilität und will bis 2030 über 75 vollelektrische Modelle im Portfolio haben. Bereits heute machen BEVs und PHEVs zusammen rund 15 % des Absatzes aus. Doch die Konkurrenz durch Tesla, BYD und chinesische Newcomer wächst, während Preiskämpfe die Margen belasten. Analysten rechnen damit, dass Stellantis die Gewinnziele nur halten kann, wenn die Batteriekosten weiter sinken und Synergien aus dem Zusammenschluss voll ausgeschöpft werden.

Kapitalmarkt- und Kursentwicklung

Mit einem Kurs von 8,188 EUR ist die Aktie im historischen Vergleich niedrig bewertet: Das KGV liegt bei unter 4, während viele Wettbewerber deutlich teurer gehandelt werden. Anleger sehen hierin eine Chance, doch das Risiko bleibt hoch. Märkte wie Italien und Frankreich, die traditionell stark von Stellantis abhängen, sind konjunkturell schwach.

Ausblick

Das Management hält an seiner Jahresprognose fest: Eine bereinigte Gewinnmarge zwischen 10 und 11 % gilt als erreichbar. Langfristig sollen neue Plattformen wie STLA Medium und STLA Large die Kosten senken und Skaleneffekte bringen.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum ist die Stimmung geteilt. Einige Anleger sehen den niedrigen Kurs als „Einstiegsgelegenheit auf dem aktuellen Niveau“, besonders im Hinblick auf die solide Dividendenpolitik von Stellantis. Andere warnen, dass Produktionsstopps wie in Poissy ein Signal für strukturelle Probleme sein könnten. Wiederholt wird betont, dass „der Markt die Aktie massiv unterbewertet“, während vorsichtigere Stimmen auf die anhaltenden Risiken im EV-Segment und geopolitische Unsicherheiten verweisen.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH4FGA
Ask: 0,42
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VK6BVD
Ask: 1,09
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH4FGA VK6BVD. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Micron wächst über Erwartungen: KI-Nachfrage hebt Prognosen

20:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing bei 183 €: Unionseinigung stärkt Aktie, Lieferfrust bremst…

20:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Sartorius im Check: Deutsche Bank hält am Kursziel fest

15:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta sichert Einfluss: KI-Modelle jetzt bei US-Behörden

15:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellantis schockt Europa: Produktion wird gestoppt!

15:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Der Anfang ist gemacht: SAP bastelt an Trendwende. Das sind die nä…

14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Wachstum: Oracle plant Milliarden-Anleihe für KI-Deals

14:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Wie das Kaninchen vor der Schlange: Allianz – Spitz auf …

13:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer