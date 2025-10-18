Anzeige
Stimmung schlägt um

18.10.2025, 08:57 Uhr

Stimmung schlägt um: Kursbeben bei Rheinmetall. Nun könnte es richtig knallen
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Die Stimmung scheint umzuschlagen. Die Rheinmetall-Aktie musste am Freitag (17. Oktober) einen heftigen Abverkauf über sich ergehen lassen. Die Schwäche hatte die Aktie nicht exklusive. Innerhalb eines schwachen Gesamtmarktes waren insbesondere Rüstungswerte von Gewinnmitnahmen betroffen. Und diese fielen überaus heftig aus. Rheinmetall, Renk, Hensoldt, aber auch internationale Werte, wie die britische BAE Systems oder die italienische Leonardo mussten kräftig Federn lassen.
Dass sich die Rheinmetall-Aktie bereits seit einiger Zeit in einer nicht ganz so einfachen charttechnischen Konstellation befand, thematisierten wir an dieser Stelle im Kommentar vom 15. Oktober. Diesen überschrieben wir mit „Wie das Kaninchen vor der Schlange!“. Das Unvermögen der Aktie, die Marke von 2.000 Euro zu überwinden, und erste Gewinnmitnahmen in Richtung 1.800 Euro mahnten bereits zur Vorsicht.

Chartanalyse

Kursbeben bei Rheinmetall. Nun könnte es richtig knallen

Es kam, wie es kommen musste. Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) geriet ob der Gemengelage weiter ins Wanken. Der Kursbereich von 1.800 Euro hat aus charttechnischer Sicht eine eminent große Bedeutung. In dieser Zone trafen eine wichtige Horizontalunterstützung sowie der mittelfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt) aufeinander. Bereits zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung stand diese Zone unter enormen Druck. Das Kursbeben vom Freitag sorgte nun für klare Verhältnisse.

Mit dem Rücksetzer unter die 1.800 Euro hat sich ein starkes Verkaufssignal etabliert. Dieses könnte die Aktie eine Weile in Atem halten. Mit dem Kursbereich von 1.650 Euro wurde bereits das nächste potenzielle Bewegungsziel ins Visier genommen. Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, könnte es eng werden für die Rüstungsaktie. In diesem Fall wäre ein Test der zentralen Unterstützung um 1.500 Euro wohl nicht zu vermeiden. Im Bereich von 1.500 Euro treffen eine wichtige Horizontalunterstützung sowie die 200-Tage-Linie zusammen.

Zusammengefasst

Gewinnmitnahmen machen der Rheinmetall-Aktie in diesen Tagen zu schaffen. Die Aktie muss nun aufpassen, nicht in einen Abwärtssog zu geraten. Das Abwärtsmomentum hat zuletzt bedenklich zugenommen. Sollten nun auch die nächsten Unterstützungen bei 1.650 Euro und 1.500 Euro nicht halten, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Die Rückkehr der Aktie über die 1.800 Euro würde dem Rücksetzer das Momentum nehmen und die Lage stabilisieren. Über kurz oder lang muss es aber über die 2.000 Euro gehen, um das Chartbild auf der Oberseite zu klären.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0)
