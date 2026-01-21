Anzeige
++++++ Gold über 4.862 USD – auf dem Weg zu 5.000 USD: Warum A2 Gold jetzt in eine neue Liga aufsteigt ++++++
TACO-Trump

Macht er wieder einen Rückzieher? 21.01.2026, 16:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

NYSE
© Symbolbild von Toni Paul auf Pixabay
Trotz politischer Eskalationen und markerschütternder Schlagzeilen bleibt die Wall Street erstaunlich gelassen. Anleger vertrauen auf ein altbewährtes Muster: den TACO-Trade – die Annahme, dass Donald Trump bei Marktstress regelmäßig zurückrudert. Doch wie lange trägt diese Strategie noch, bevor sie an ihre Grenzen stößt?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF 111,20 EUR +1,10 % Baader Bank
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 628,83 EUR +1,15 % Quotrix Düsseldorf
S&P 500 6.865,88 PKT +1,02 % Ariva Indikation

Wall Street trotzt geopolitischer Eskalation

Trotz angespannter geopolitischer Lage bleibt die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten überraschend hoch. Während die USA mit Strafzöllen auf acht europäische Länder drohen und sich ein wirtschaftlicher Konflikt um Grönland anbahnt, zeigen sich viele Anleger unbeeindruckt. Auch die politische Unsicherheit in Japan, die globale Anleihemärkte durcheinanderbringt, konnte das positive Marktumfeld bislang kaum trüben. Am Dienstag fiel der S&P 500 zwar um 2,1â€¯% – der größte Rückgang seit Oktober – doch Analysten sehen keinen grundlegenden Trendwechsel.

TACO: Das Prinzip "Trump Always Chickens Out"

Ein zentraler Grund für die Gelassenheit: der sogenannte TACO-Trade – „Trump Always Chickens Out“. Die Strategie basiert auf der Annahme, dass der US-Präsident nach radikalen Ankündigungen stets zurückrudert, sobald die Märkte negativ reagieren. Seit der Zolldebatte im April 2025 hat sich dieses Muster wiederholt bestätigt. „Oh absolut, das ist wieder TACO“, sagt Marko Papic, Chefstratege bei BCA Research. Doch diesmal könnte eine stärkere Marktreaktion nötig sein, um Trump erneut zum Rückzug zu bewegen.

Optimistische Stimmung trotz wachsenden Risikos

Trotz des jüngsten Kursrutsches ist die Marktstimmung weiter optimistisch. Die Bullen-Bären-Ratio der American Association of Individual Investors liegt auf dem höchsten Niveau seit 2024, und laut einer Umfrage des National Association of Active Investment Managers sind Fondsmanager zu 96â€¯% in Aktien investiert. Auch technische Indikatoren zeigen Stärke: Rund 70â€¯% der S&P-500-Werte liegen über ihrer 200-Tage-Linie, der Russell 2000 sowie der gleichgewichtete S&P 500 erreichten zuletzt Rekordstände. „Das ist nicht das Umfeld, das wir vor einem Top erwarten würden“, meint Chris Verrone von Strategas Asset Management.

Viel Vertrauen in Gewinne – trotz Trump-Risiken

Solide Unternehmensgewinne stützen die Zuversicht. Im vierten Quartal wird ein Gewinnwachstum von etwa 9â€¯% erwartet, für das Gesamtjahr sogar im zweistelligen Bereich. In der ersten Woche der aktuellen Berichtssaison haben bereits 73â€¯% der S&P-500-Unternehmen die Erwartungen übertroffen. Für viele bleibt der TACO-Trade daher eine verlässliche Strategie – mit dem Risiko, dass sich das Vertrauen als trügerisch erweisen könnte. „Wer glaubt, Trump ziehe sich bei Grönland genauso zurück wie in der Vergangenheit, dürfte sich täuschen“, warnt Matt Maley von Miller Tabak + Co.

Die Märkte hoffen weiter auf ein Umdenken

Trotz erhöhter Volatilität und wachsender geopolitischer Spannungen sehen viele Strategen keinen Grund zur Panik. Michael Purves von Tallbacken Capital Advisors bringt es auf den Punkt: „Die Ausgangsforderung ist immer aggressiv, doch am Ende landet Trump irgendwo zwischen dieser Forderung und dem Status quo.“ Anleger setzen weiter darauf, dass wirtschaftliche Logik und Marktdruck den Präsidenten zum Einlenken bewegen – ganz im Sinne des TACO-Prinzips.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VK7HFM
Ask: 3,81
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VG99DC
Ask: 10,43
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VK7HFM VG99DC. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Palantir-Chef: KI wird Einwanderung unnötig machen Hauptdiskussion
3 Trump schiebt Goldrallye kräftig an: Newmont Corp. – Aktie bricht aus. Das sind die nächsten Ziele Hauptdiskussion
4 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
5 Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten Hauptdiskussion
6 Bericht: Bis zu 18.000 Tote nach Protesten im Iran Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Akademiker zittern: Warum KI Handwerker reich macht

17:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin unter Druck: Super profitable Krypto‑Strategie kollabiert…

16:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax zittert vor Schicksalstag: Bayer - Aktuelle Kursrallye nur der …

14:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Continental‑Aktie unter Druck nach enttäuschender …

12:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drohnenabwehr enttäuscht im Update – Aktie unter Verkaufsdruck…

12:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zukunftssignal aus Sachsen – VW setzt auf Recyclingkompetenz

12:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML läuft heiß: Wie weit kann das jetzt noch gehen?

11:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix schmiert nach Zahlen ab: Wie schlimm könnte es nun werden…

10:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer